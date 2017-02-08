欧洲汇市：英镑兑美元在1.25附近持稳，市场关注央行货币政策走向

路透伦敦2月8日 - 英镑兑美元周三在1.25美元附近持稳，前一日经历了诸多震荡，因围绕经济增长、利率和英国退欧事宜的前景出现相互冲突的信号。

英国央行货币政策委员会(MPC)外部成员福布斯在周二发表的讲话中称，如果经济成长保持稳健且通胀继续加速，英央行应很快升息。

英国央行周三将公布的报告或有助于进一步探知福布斯的观点。英国央行副总裁康利夫将在1300GMT发表讲话。此前他曾表示退欧公投后英镑的下跌使得利率决策更为棘手。

英国央行上周召开会议，以9-0票数表决维持利率于纪录低点0.25%，但进一步调高2017年经济成长预估，然通胀展望并未调升。

“英国央行短期内不太可能升息，但如果经济增速持坚，且薪资增幅比预期强劲，升息机率可能在今年稍晚更加上升，这将给英镑带来更多支持，”三菱东京日联银行外汇分析师Lee Hardman称。

英镑兑欧元周三上涨0.2%，英镑兑美元大致持平报1.2496美元，由周二触及的两周低点1.2347强劲反弹。