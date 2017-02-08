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货币新闻 | 2017年 2月 8日 星期三 18:17 BJT

东南亚股市：多数收低，但泰国央行对经济的乐观展望提振泰股上涨

    路透2月8日 - 多数东南亚股市周三收低，泰国股市上涨，此前泰国央行宣布维持利率不变，但称泰国经济或将以更快速度复苏。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数                尾盘涨0.1%，今日大部分交易时间都处在平盘下方。
    
    “日圆回升并反弹，而油价持续低迷，地区性股市从这两个因素中找到指引，”Asiasec Equities Inc首席分析师Manny Cruz说道。

    泰国股市       涨0.4%，创1月30日以来最高收位，今日泰国央行维持指标利率在近纪录低位不变，称尽管面临不确定性，本国经济将以更快速度复苏。
    
    该央行货币政策委员会称，利率水平对经济增长而言是宽松的，不过其对泰铢汇率坚挺发出警告。            
    
    菲律宾股市      连续第二日下跌，收低0.4%，受房地产、电信和消费必需品类股下跌拖累。
    
    印尼股市       跌0.4%，金融及非生活必需品类股领跌。
    
    新加坡股市      削减稍早跌幅，收低0.2%，盘中主要受电信、房地产及工业类股拖累。
    
    越南股市      今日多数时间表现持平。
    
    马来西亚股市       基本持平，此前政府数据显示，12月出口超出预期，并且连续第二个月增长。
                                                 涨跌    当日  今年以来  2016年
                                     最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 368.89     0.17   +0.05   +5.53   349.57
    新加坡                            3066.53    -5.11   -0.17   +6.45  2880.76
    马来西亚                          1688.50    -0.34   -0.02   +2.85  1641.73
    泰国                              1589.29     6.77   +0.43   +3.00  1542.94
    印尼                              5361.09   -20.39   -0.38   +1.22  5296.71
    菲律宾                            7234.82   -27.82   -0.38   +5.76  6840.64
    越南                               702.04     0.13   +0.02   +5.59   664.87
    (完) (编译 王琛/刘秀红；审校 高琦/艾茂林)
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