东南亚股市：多数收低，但泰国央行对经济的乐观展望提振泰股上涨

路透2月8日 - 多数东南亚股市周三收低，泰国股市上涨，此前泰国央行宣布维持利率不变，但称泰国经济或将以更快速度复苏。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 尾盘涨0.1%，今日大部分交易时间都处在平盘下方。 “日圆回升并反弹，而油价持续低迷，地区性股市从这两个因素中找到指引，”Asiasec Equities Inc首席分析师Manny Cruz说道。 泰国股市 涨0.4%，创1月30日以来最高收位，今日泰国央行维持指标利率在近纪录低位不变，称尽管面临不确定性，本国经济将以更快速度复苏。 该央行货币政策委员会称，利率水平对经济增长而言是宽松的，不过其对泰铢汇率坚挺发出警告。 菲律宾股市 连续第二日下跌，收低0.4%，受房地产、电信和消费必需品类股下跌拖累。 印尼股市 跌0.4%，金融及非生活必需品类股领跌。 新加坡股市 削减稍早跌幅，收低0.2%，盘中主要受电信、房地产及工业类股拖累。 越南股市 今日多数时间表现持平。 马来西亚股市 基本持平，此前政府数据显示，12月出口超出预期，并且连续第二个月增长。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 368.89 0.17 +0.05 +5.53 349.57 新加坡 3066.53 -5.11 -0.17 +6.45 2880.76 马来西亚 1688.50 -0.34 -0.02 +2.85 1641.73 泰国 1589.29 6.77 +0.43 +3.00 1542.94 印尼 5361.09 -20.39 -0.38 +1.22 5296.71 菲律宾 7234.82 -27.82 -0.38 +5.76 6840.64 越南 702.04 0.13 +0.02 +5.59 664.87 (完) (编译 王琛/刘秀红；审校 高琦/艾茂林)