国际油市：亚洲柴油市场转为逆价差，因供应紧俏

路透新加坡2月8日 - 交易商周三表示，亚洲柴油市场转为逆价差，因供应紧俏。

路透数据显示，2/3月柴油价差从前一日的每桶负0.07美元升至0.06美元。

交易商表示，在普氏窗口中，亦有罕见的含硫0.25%柴油交易。

他们并称，由于供应更加稀缺，来自斯里兰卡、印尼和越南的即期需求正在支撑高含硫柴油品级的价格。

斯里兰卡1月扩大柴油进口，以解决严重乾旱影响水力发电造成能源短缺问题。

交易商表示，印尼国家石油公司(Pertamina)和越南最大燃料进口商Petrolimex亦在现货市场寻购柴油船货。

另一方面，一日本炼油商消息人士表示，日本的航煤需求可能已触顶，进口量料将开始下滑。