国际油市：亚洲柴油市场转为逆价差，因供应紧俏

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡2月8日 - 交易商周三表示，亚洲柴油市场转为逆价差，因供应紧俏。
路透数据显示，2/3月柴油价差从前一日的每桶负0.07美元升至0.06美元。
交易商表示，在普氏窗口中，亦有罕见的含硫0.25%柴油交易。
他们并称，由于供应更加稀缺，来自斯里兰卡、印尼和越南的即期需求正在支撑高含硫柴油品级的价格。
斯里兰卡1月扩大柴油进口，以解决严重乾旱影响水力发电造成能源短缺问题。
交易商表示，印尼国家石油公司(Pertamina)和越南最大燃料进口商Petrolimex亦在现货市场寻购柴油船货。
另一方面，一日本炼油商消息人士表示，日本的航煤需求可能已触顶，进口量料将开始下滑。
现货市场有两笔柴油交易，未有航煤交易。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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