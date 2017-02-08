国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至三日低点，台塑寻购3月下半月船货

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡2月8日 - 亚洲石脑油裂解价差周三续跌，触及三日低点每吨101.95美元，交易商表示，受到西方人气走弱所拖累，而且东方近来的多头走势也欠缺新的支撑因素。
他们并称，所有支撑亚洲强劲基本面的因素，包括强劲需求和欠缺石脑油替代原料在内，都已经反映过了。
“市场认为已经触顶了。没有利多消息，而且似乎仍有可取得的船货，”一新加坡交易商表示。
亚洲最大石脑油进口商台湾台塑，正在寻购3月下半月交付的公开规格石脑油，招标到2月9日结束。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)、KPIC及中国国际联合石油化工公司亦于本周公布招标采购。
新加坡现货市场有两笔汽油成交，零笔石脑油交易。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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