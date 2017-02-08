国际油市：亚洲燃料油跨月价差近期下跌后反弹，市场人气改善

路透新加坡2月8日 - 亚洲燃料油近月跨月价差周三在普氏交易窗口期间陷入逆价差，行业消息人士称这暗示市场人气改善。

“我认为3月/4月价差近期下跌之后似乎有些上涨，”一名新加坡燃料油交易商表示。

亚洲燃料油市场自1月初起面临压力，对于供应增加的担忧带动市场从1月初的数月高点跌至2月初的数月低点。

“市场似乎在此有下档支撑...一旦我们过了2月并消化了过剩油品，市场应会获得清理，”一名新加坡交易商表示。

尽管人气审慎改善，但380-cst燃料油较新加坡报价FO380-SIN-DIF现货价差跌至每吨负0.26美元，因供应商卖盘更为积极，且普氏窗口买兴有限。

另一名新加坡燃料油交易商指出，“2月通常是船用重油的淡季，因此升水略微下滑并不令人感到意外。”