马来西亚期市：棕榈油价格触及两周高点，因预期库存降低

路透孟买2月8日 - 马来西亚棕榈油周三触及两周高点，连续第三日走高，因马来西亚出口强劲，市场预期库存将下滑。

马来西亚衍生品交易所4月棕榈油期货上涨0.52%，报每吨3,097马币，稍早一度升至3,127马币，为1月25日以来最高。

成交量为44,967口。

一名吉隆坡的交易商指出，“参考Intertek Testing Services(ITS)及Societe Generale de Surveillance(SGS)的出口数据，还有1月产出数据，应该可以看到库存下滑。”

船货检验公司ITS称，马来西亚1月棕榈油出口较前月上升8.1%，另一船货检验公司SGS则是估算1月出口成长4.3%。

根据路透调查，1月底棕榈油库存可能降至五个月来最低，受到产出锐减及出口走强的带动。

另一名吉隆坡的交易商表示，“市场正在急切地等待马来西亚棕榈油总署(MPOB)数据，将确认1月产出大幅下滑。”

MPOB预料将在本周末公布1月数据。

多位交易商称，原油价格下滑限制棕榈油涨势。

路透大宗商品和能源技术市场分析师王涛表示，由于棕榈油已经突破每吨3,089马币的阻力位，料上看3,128马币。

他称，“下道阻力将会在3,128马币，突破将会进一步升至3,169马币。”