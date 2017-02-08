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货币新闻 | 2017年 2月 8日 星期三 22:22 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船运价跌至八个月低位

路透2月8日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，因海岬型船舶运价持续下降。

整体乾散货运价指数下跌12点，或1.68%，报702点，为去年8月来最低水准。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数下滑78点，或9.71%，至725点，为去年5月12日以来最低。海岬型船舶日均获利下降555美元，报5,538美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数升3点或0.32%，报934点。日均获利升31美元，报7,480美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数升2点，至665点；灵便型船运价指数上涨3点，报378点。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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