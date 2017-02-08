南非汇市：兰特兑美元上涨，因金价上涨

路透约翰内斯堡2月8日 - 南非兰特周三上涨，缩减近期跌幅，因黄金价格攀升。投资者担心欧美政局，遂在黄金中避险。

黄金盘中升至三个月高位，投资者青睐避险资产，因担心美国总统特朗普政策对全球经济的影响。

兰特自周一以来下跌近1.5%，从上周触及的三个月高位下跌，因一轮风险厌恶情绪和美元反弹拉低新兴市场货币。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)