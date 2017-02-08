南非汇市：兰特兑美元上涨，因金价上涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差扩大跌势，因台湾需求减少
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
路透约翰内斯堡2月8日 - 南非兰特周三上涨，缩减近期跌幅，因黄金价格攀升。投资者担心欧美政局，遂在黄金中避险。
1543 GMT，兰特兑美元上涨0.15%，报13.4375兰特，略高于纽约收盘价13.4600。
黄金盘中升至三个月高位，投资者青睐避险资产，因担心美国总统特朗普政策对全球经济的影响。
兰特自周一以来下跌近1.5%，从上周触及的三个月高位下跌，因一轮风险厌恶情绪和美元反弹拉低新兴市场货币。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。