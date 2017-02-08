欧元债市：近期遭重创的欧元区债市获喘息，德债收益率触及两周半低位

标题新闻：日产汽车召回在俄罗斯售出的42,269辆Almera汽车
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* 欧元区公债收益率骤降
* 分析师表示，市场在大幅上涨后修正
* 避险德债需求仍然强劲
* 德债收益率触及两周半低位
路透伦敦2月8日 - 欧元区公债收益率周三大幅下跌，因投资者回到法国等近日受政治不确定性重创的市场。
而政治风险和股市遭到抛售的因素，继续支撑避险德债，德债收益率跌至两周半低位。
近几周，围绕法国即将进行的总统选举及其对欧元区造成后果的忧虑，以及欧洲央行缩减刺激计划的臆测，打压大部份欧元区公债市场。
在短时间内大幅跳升后，公债收益率周三回吐部份近期涨幅。
法国10年期公债收益率跌9个基点，至1.01%，较可比德债利差从早盘触及的79个基点收窄至约71个基点，前者为2012年11月以来最宽水准。
所有欧元区公债收益率下跌5-9个基点不等。意大利10年期公债较可比德债收益率差 也从稍早触及的数月高位回落。
“这是明确趋势的轻微修正，我们基本上预计，意大利公债和德债收益率差将走宽至大约200个基点，”荷兰合作银行利率策略部门主管 Richard McGuire说。
“总体情况仍然未变，担忧欧洲政治，伴随着对欧洲央行缩减刺激计划的臆测。”
指标德国10年期公债收益率下跌6个基点，至0.29%低位，与美债和英债收益率走势一致。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.2 r +0.7 f +2.0 r 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p