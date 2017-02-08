欧元债市：近期遭重创的欧元区债市获喘息，德债收益率触及两周半低位

* 欧元区公债收益率骤降

* 分析师表示，市场在大幅上涨后修正

* 避险德债需求仍然强劲

* 德债收益率触及两周半低位

路透伦敦2月8日 - 欧元区公债收益率周三大幅下跌，因投资者回到法国等近日受政治不确定性重创的市场。

而政治风险和股市遭到抛售的因素，继续支撑避险德债，德债收益率跌至两周半低位。

近几周，围绕法国即将进行的总统选举及其对欧元区造成后果的忧虑，以及欧洲央行缩减刺激计划的臆测，打压大部份欧元区公债市场。

在短时间内大幅跳升后，公债收益率周三回吐部份近期涨幅。

法国10年期公债收益率跌9个基点，至1.01%，较可比德债利差从早盘触及的79个基点收窄至约71个基点，前者为2012年11月以来最宽水准。

所有欧元区公债收益率下跌5-9个基点不等。意大利10年期公债较可比德债收益率差 也从稍早触及的数月高位回落。

“这是明确趋势的轻微修正，我们基本上预计，意大利公债和德债收益率差将走宽至大约200个基点，”荷兰合作银行利率策略部门主管 Richard McGuire说。

“总体情况仍然未变，担忧欧洲政治，伴随着对欧洲央行缩减刺激计划的臆测。”