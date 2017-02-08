芝加哥期市：CBOT小麦期货上涨，因USDA报告出炉前调整头寸

标题新闻：日产汽车召回在俄罗斯售出的42,269辆Almera汽车
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透芝加哥2月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三小幅上涨，与大豆和玉米市场大涨的走势一致，交易商说，在周四美国农业部作物供需报告出炉前，投资者调整头寸。
接受路透访查的分析师预计，农业部对美国和全球小麦库存预估和上月预估基本一致。
交投最活跃的CBOT小麦连续第二日上涨，但仍低于上周触及的数月高位。
俄罗斯海关数据显示，2016年该国小麦出口2,530万吨，高于之前一年的2,120万吨。
CBOT-3月小麦合约收高1-3/4美分，报每蒲式耳4.32-1/2美元。
今日CBOT小麦期货预估成交量为168,268口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.2 r +0.7 f +2.0 r 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p