芝加哥期市：CBOT小麦期货上涨，因USDA报告出炉前调整头寸

路透芝加哥2月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三小幅上涨，与大豆和玉米市场大涨的走势一致，交易商说，在周四美国农业部作物供需报告出炉前，投资者调整头寸。

接受路透访查的分析师预计，农业部对美国和全球小麦库存预估和上月预估基本一致。

交投最活跃的CBOT小麦连续第二日上涨，但仍低于上周触及的数月高位。

俄罗斯海关数据显示，2016年该国小麦出口2,530万吨，高于之前一年的2,120万吨。

CBOT-3月小麦合约收高1-3/4美分，报每蒲式耳4.32-1/2美元。