重发-美国债市：不确定性和头寸调整令公债收益率降至数周新低

(重发以修饰标题) * 特朗普、美联储和欧洲的不确性，令公债收益率下跌 * 五年期公债收益率触及12月来最低 * 七年期和10年期公债收益率触及1月中来最低 路透纽约2月8日 - 美国公债收益率周三跌至数周最低水准，五年期 公债收益率触及12月8日来最低，因避险意愿和技术性头寸调整，促使投 资者买入美国公债。 七年期、10年期和30年期美债收益率跌至1月中来最低水准。 本周买盘增加，分析师表示，因市场下调对美联储未来加息次数的预 期，且对特朗普政府财政刺激政策和减税的预期也降温。 欧洲政治前景的不确定性，也给美国公债带动一波海外买盘，美债收 益率远高于欧洲国家可比公债。 “在所有发达国家中，美国基本上仍是高收益的首选，我认为，到目 前为止，美国经济是这些国家中最强的，”McDonnell Investment Management应税资产组合管理团队总监Dominic Pappalardo 表示。 “大部份欧洲或亚洲国家的公债收益率接近零，且经济不确定性很高 ，因此，2.5%的投资回报率真的很有吸引力。” 德国今年将举行大选，近期民调显示，总理梅克尔的支持率低于一名 社会民主党(SPD)候选人。法国也即将举行总统选举，民调显示，力主让 法国退出欧盟的勒庞的支持率上升。 “人们在说， '我看不清欧洲目前的局势，我希望转向较安全的资产 ，最显而易见的就是美国公债，' ”Evercore ISI策略师Stan Shipley说 。 Shipley也指出，指标10年期公债收益率已跌穿50日移动均线和几个 关键技术水准，令买盘增加。 此外，市场缺乏乐观的经济数据来遏制避险意愿，Pappalardo说。 在10年期公债标售获得疲弱需求后，公债收益率温和缩减跌幅，但仍 然走低。 美国10年期公债 尾盘上涨9/32，收益率报2.358%。 -----------------------1951 GMT------------------------- 价格 收益率% 变动 两年期公债 99-30/32 (+01/32) 1.157 五年期公债 100-08/32 (+03/32) 1.822 10年期公债 96-29/32 (+09/32) 2.356 30年期公债 98-07/32 (+1-01/32) 2.966(完) (编译 利棣儿；审校 母红)