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货币新闻 | 2017年 2月 9日 星期四 05:48 BJT

重发-美国债市：不确定性和头寸调整令公债收益率降至数周新低

    (重发以修饰标题)
    * 特朗普、美联储和欧洲的不确性，令公债收益率下跌
    * 五年期公债收益率触及12月来最低
    * 七年期和10年期公债收益率触及1月中来最低

    路透纽约2月8日 - 美国公债收益率周三跌至数周最低水准，五年期
公债收益率触及12月8日来最低，因避险意愿和技术性头寸调整，促使投
资者买入美国公债。
    
    七年期、10年期和30年期美债收益率跌至1月中来最低水准。
    
    本周买盘增加，分析师表示，因市场下调对美联储未来加息次数的预
期，且对特朗普政府财政刺激政策和减税的预期也降温。
    
    欧洲政治前景的不确定性，也给美国公债带动一波海外买盘，美债收
益率远高于欧洲国家可比公债。
    
    “在所有发达国家中，美国基本上仍是高收益的首选，我认为，到目
前为止，美国经济是这些国家中最强的，”McDonnell
Investment Management应税资产组合管理团队总监Dominic Pappalardo
表示。
    
    “大部份欧洲或亚洲国家的公债收益率接近零，且经济不确定性很高
，因此，2.5%的投资回报率真的很有吸引力。”

    德国今年将举行大选，近期民调显示，总理梅克尔的支持率低于一名
社会民主党(SPD)候选人。法国也即将举行总统选举，民调显示，力主让
法国退出欧盟的勒庞的支持率上升。
    
    “人们在说， '我看不清欧洲目前的局势，我希望转向较安全的资产
，最显而易见的就是美国公债，' ”Evercore ISI策略师Stan Shipley说
。
    
    Shipley也指出，指标10年期公债收益率已跌穿50日移动均线和几个
关键技术水准，令买盘增加。
   
    此外，市场缺乏乐观的经济数据来遏制避险意愿，Pappalardo说。
    
    在10年期公债标售获得疲弱需求后，公债收益率温和缩减跌幅，但仍
然走低。
    
    美国10年期公债           尾盘上涨9/32，收益率报2.358%。
    
    -----------------------1951 GMT------------------------- 
    
                              价格        收益率%    变动       
    两年期公债                99-30/32   (+01/32)     1.157
    五年期公债                100-08/32  (+03/32)     1.822
    10年期公债                96-29/32   (+09/32)     2.356
    30年期公债              　98-07/32 (+1-01/32)     2.966(完)
    
　　 (编译 利棣儿；审校 母红)
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