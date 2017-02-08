加拿大股市：收高，矿业股跟随商品价格上涨

标题新闻：日产汽车召回在俄罗斯售出的42,269辆Almera汽车
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路透多伦多2月8日 - 加拿大股市指标股指周三收高。油价反弹扶助一些能源股走坚；政治不确定性推高金价，从而提振金矿股；铜供应可能收紧刺激铜价上扬，带动基本金属矿业股上涨。
包括矿商和化肥企业的原材料股上涨0.9%。
加拿大股市S&P/TSX综合指数收涨55.24点，或0.36%，报15,554.04点。10大类股中有八种收高。
能源股在盘中稍早大幅下跌，收盘上涨0.2%。
油价周三小幅上涨。美国原油库存增加幅度没有许多人担心的那么大，促使投资者回补空头头寸。汽油期货跳升4%，因汽油库存意外下降。(完) (编译 利棣儿；审校 张涛)
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.2 r +0.7 f +2.0 r 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p