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货币新闻 | 2017年 2月 9日 星期四 06:24 BJT

加拿大股市：收高，矿业股跟随商品价格上涨

路透多伦多2月8日 - 加拿大股市指标股指周三收高。油价反弹扶助一些能源股走坚；政治不确定性推高金价，从而提振金矿股；铜供应可能收紧刺激铜价上扬，带动基本金属矿业股上涨。

包括矿商和化肥企业的原材料股上涨0.9%。

加拿大股市S&P/TSX综合指数收涨55.24点，或0.36%，报15,554.04点。10大类股中有八种收高。

能源股在盘中稍早大幅下跌，收盘上涨0.2%。

油价周三小幅上涨。美国原油库存增加幅度没有许多人担心的那么大，促使投资者回补空头头寸。汽油期货跳升4%，因汽油库存意外下降。(完) 　　 (编译 利棣儿；审校 张涛)
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