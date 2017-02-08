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货币新闻 | 2017年 2月 9日 星期四 06:20 BJT

《美国重要政经日程》-2月9日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1330 - 劳工部公布一周失业金请领数据

1330 - 农业部公布一周出口销售

1500 - 商务部公布12月趸售(批发)库存数据

1500 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率

1530 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存

1600 - 财政部每周例行宣布标售三个月期和六个月期国库券；并宣布发售30年期通膨保值债券(TIPS)

1700 - 农业部公布月度作物产量、全球农业供需预估

1800 - 财政部发售30年期公债

2100 - 农业部公布一周全球棉花价格

2100后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据

2130 - 美联储公布一周资产负债表

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 郑茵 审校 许娜)
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