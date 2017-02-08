《美国重要政经日程》-2月9日

标题新闻：日产汽车召回在俄罗斯售出的42,269辆Almera汽车
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(除特别说明外，均为GMT时间)
1330 - 劳工部公布一周失业金请领数据
1330 - 农业部公布一周出口销售
1500 - 商务部公布12月趸售(批发)库存数据
1500 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率
1530 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存
1600 - 财政部每周例行宣布标售三个月期和六个月期国库券；并宣布发售30年期通膨保值债券(TIPS)
1700 - 农业部公布月度作物产量、全球农业供需预估
1800 - 财政部发售30年期公债
2100 - 农业部公布一周全球棉花价格
2100后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
2130 - 美联储公布一周资产负债表
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 郑茵 审校 许娜)
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.2 r +0.7 f +2.0 r 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p