全球贵金属：2月8日SPDR黄金持仓增加0.68%，或5.63吨

标题新闻：日产汽车召回在俄罗斯售出的42,269辆Almera汽车
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路透2月8日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三其黄金持仓量增加0.68%至832.58吨，周二为826.95吨。
以盎司计算，黄金持仓量从26,587,212.48盎司升至26,768,192.14盎司。(完) (编译 许娜；审校 王丽鑫)
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.2 r +0.7 f +2.0 r 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p