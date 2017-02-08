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货币新闻 | 2017年 2月 9日 星期四 06:18 BJT

全球贵金属：2月8日SPDR黄金持仓增加0.68%，或5.63吨

路透2月8日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三其黄金持仓量增加0.68%至832.58吨，周二为826.95吨。

以盎司计算，黄金持仓量从26,587,212.48盎司升至26,768,192.14盎司。(完) (编译 许娜；审校 王丽鑫)
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