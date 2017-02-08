更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存大增，但汽油库存意外下降

标题新闻：日产汽车召回在俄罗斯售出的42,269辆Almera汽车
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(新增油价表现、评论与更多细节)
路透2月8日 - 美国能源资料协会(EIA)周三称，美国上周原油库存劲升，受进口大增以及库欣的库存增加推动；汽油库存则意外下降。
美国2月3日止当周的原油库存增加1,380万桶，预估为增加250万桶。
该周原油进口跳增110万桶/日。墨西哥湾地区进口增长幅度较大，这一地区的原油库存增加1,090万桶至2.676亿桶，增幅与总量均创下纪录高位。
EIA称，美国原油期货交割地库欣的原油库存增加110万桶。
炼厂的原油加工量下降5.4万桶/日，产能利用率下滑0.5个百分点至87.7%，导致原油需求减少。
汽油库存下降86.9万桶，分析师原本预估为增加110万桶。这部分抵消了原油库存数据的偏空影响。
“从本周来看似乎汽油需求已经回升至接近正常水平，抵消了报告中一些其他利空因素的影响，”纽约Again Capital的合伙人John Kilduff指出。
油价在库存数据出炉后上升，美国原油价格反弹至平盘上方。美国原油期货收高0.17美元或0.33%，报每桶52.34美元；美国汽油期货大幅收高4.4%。
布兰特原油期货升0.07美元或0.13%，收于每桶55.12美元。
油价上涨有些出人意料，因为原油库存大增削弱了供应趋紧的预期。然而，行业组织美国石油协会(API)周二已公布，上周原油库存增加1,420万桶；因此EIA的数据不过是证实了市场本已较高的预期。
投机客维持在油市的多头仓位，预期石油输出国组织(OPEC)国家继续减产，油价将进一步上升。
“原油库存增加对市场十分不利，但市场似乎并不在意，因为油品库存情况好于预期，并带动原油价格一同走升，”Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow说。
EIA数据显示，包含柴油和取暖油在内的馏分油库存增加2.9万桶，预估为增加30万桶。(完) (编译 徐文焰；审校 郑茵)
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路透新加坡5月25日 - 新加坡柴油现货价差周四持稳，尽管亚洲和南非数家炼厂停产，但新加坡柴油库存仍上升。而且交易商的精力也都放在中东合约谈判上面。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.2 r +0.7 f +2.0 r 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p