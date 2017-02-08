更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存大增，但汽油库存意外下降

(新增油价表现、评论与更多细节)

路透2月8日 - 美国能源资料协会(EIA)周三称，美国上周原油库存劲升，受进口大增以及库欣的库存增加推动；汽油库存则意外下降。

美国2月3日止当周的原油库存增加1,380万桶，预估为增加250万桶。

该周原油进口跳增110万桶/日。墨西哥湾地区进口增长幅度较大，这一地区的原油库存增加1,090万桶至2.676亿桶，增幅与总量均创下纪录高位。

EIA称，美国原油期货交割地库欣的原油库存增加110万桶。

炼厂的原油加工量下降5.4万桶/日，产能利用率下滑0.5个百分点至87.7%，导致原油需求减少。

汽油库存下降86.9万桶，分析师原本预估为增加110万桶。这部分抵消了原油库存数据的偏空影响。

“从本周来看似乎汽油需求已经回升至接近正常水平，抵消了报告中一些其他利空因素的影响，”纽约Again Capital的合伙人John Kilduff指出。

油价在库存数据出炉后上升，美国原油价格反弹至平盘上方。美国原油期货收高0.17美元或0.33%，报每桶52.34美元；美国汽油期货大幅收高4.4%。

布兰特原油期货升0.07美元或0.13%，收于每桶55.12美元。

油价上涨有些出人意料，因为原油库存大增削弱了供应趋紧的预期。然而，行业组织美国石油协会(API)周二已公布，上周原油库存增加1,420万桶；因此EIA的数据不过是证实了市场本已较高的预期。

投机客维持在油市的多头仓位，预期石油输出国组织(OPEC)国家继续减产，油价将进一步上升。

“原油库存增加对市场十分不利，但市场似乎并不在意，因为油品库存情况好于预期，并带动原油价格一同走升，”Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow说。