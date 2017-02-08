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货币新闻 | 2017年 2月 9日 星期四 07:49 BJT

金砖国家：2月8日股汇市收盘纵览

路透2月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月8日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数收盘上涨0.2%，报921.68点。

中国股市：沪综指收升至一个月新高，军工股领涨大盘有望继续震荡上行

中国汇市：结汇盘支撑人民币震荡收升，午后两地价差大幅收窄

香港股市：恒指收在三个半月高位，受益于内地地产股和券商类股的上涨

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巴西股市：指标股指Bovespa指数收盘上涨0.99%，报64,835.401点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元收报3.1189/97，上日收报3.1166/72。

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南非股市：跟随全球股市走低，MTN Group股价跌幅居前。指标Top-40指数收盘下跌0.98%，报44,922.93点；大盘综合指数收盘下跌0.73%，报51,803.48点。

南非汇市：兰特兑美元上涨，因金价上涨

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印度股市：NSE指数收盘基本持平，此前印度央行预计4月开始的新年度里经济将“强势复苏”，尽管政府采取激进的打击“黑钱”行动。BSE指数收盘下跌0.16%，报28,289.92点；NSE指数收盘上涨0.01%，报8,769.05点。

印度汇市：卢比兑美元收报67.1875，上日收报67.4075。

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俄罗斯股市：指标RTS指数收盘下跌1.23%，报1,164.65点；MSCI明晟俄罗斯指数收盘下跌1.31%，报599.65点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元升值0.15%，报59.23；卢布兑欧元升值0.28%，报63.255。(完) (整理 王颖；审校 许娜)
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