《中国报摘》--中国证券报2月9日

* 头版头条:

--专家认为，经济基本面和通胀走势尚不支持中国目前进入加息周期，但从央行调控方式看，更加注重价格型调控显示公开市场利率上升具有一定程度的指示意义：2017年，考虑到稳汇率、金融去杠杆、控制房地产泡沫以及通胀回升的压力，货币调控有继续收紧可能。

* 其他:

--记者统计发现，截至目前，2016年以来实施完成的239期上市公司员工持股计划中，超过80家上市公司股价跌破了员工持股价，员工持股计划浮亏率逾35.5%。业内人士表示，因一些上市公司大股东对员工持股计划“兜底”，员工持股计划可以“亏本”出局，而投资者往往被利用“抬了轿子”，寻找所谓的“安全垫”要谨慎。

--商务部等五部委日前发布《商贸物流发展“十三五”规划》指出，商贸物流发展仍处于大有可为的重要战略机遇期，要着力在优化商贸物流结构、增强内生动力、补齐发展短板上取得突破，切实转变发展方式，不断提高商贸物流发展水平。

--记者获悉，中航工业集团今年将推出一揽子军工改革举措，包括落实国家军民融合发展战略，研究出台集团《关于加快军民融合发展的决定》，启动一批军品市场化配套试点，起草上市公司资本运作规划及市值管理方案。此外，中航工业将与中国航发集团深化合作，助推航空业发展。

--中原证券业绩快报显示，去年实现净利润7.52亿元人民币，同比下降46.51%。（完）