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货币新闻 | 2017年 2月 9日 星期四 07:59 BJT

日本数据：1月M3货币供应额较上年同期增长3.5%--央行

    路透东京2月9日 - 日本央行周四公布，日本1月M3货币供应额较上年同期增长3.5%。

    下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分前值可能已修正)：
    
                  1月    12月    11月  上年1月
    M2           +4.1    +4.0    +3.9    +3.2
    M3           +3.5    +3.4    +3.4    +2.6
    广义流动性   +2.2    +2.1    +1.9    +3.6

    注：* 为修正值。

    参看完整图表，请浏览日本央行网站：
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    (完) (编译 张若琪 审校 许娜)
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