日本数据：1月M3货币供应额较上年同期增长3.5%--央行

《全球主要央行动态》--5月18日-5月25日
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
路透东京2月9日 - 日本央行周四公布，日本1月M3货币供应额较上年同期增长3.5%。 下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分前值可能已修正)： 1月 12月 11月 上年1月 M2 +4.1 +4.0 +3.9 +3.2 M3 +3.5 +3.4 +3.4 +2.6 广义流动性 +2.2 +2.1 +1.9 +3.6 注：* 为修正值。 参看完整图表，请浏览日本央行网站： here (完) (编译 张若琪 审校 许娜)
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
路透新加坡5月25日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝倾向于再度试探每吨1,940美元的支撑位，若跌破可能会进一步跌至1,933美元。
下一道阻力位将在5,736美元，若攻破则可望升向5,771美元。期铜最终勉力在下降趋势线上方徘徊。然而，除非升破5,736美元，否则走势看来仍不稳，或将重探周三低位5,635美元。