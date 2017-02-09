《香港报摘》--经济日报2月9日

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
**头版头条**
--大市乐观情绪爆发，资金扫高内险股后，中资券商股接力，港交所飈近半成助港股及成交额重返三个月高位，恒生指数期货夜市继续徘徊23,400点关口。
**其他**
--面对外围因素急速转变，中原集团主席兼总裁施永青指出，欧、美各国正由自由贸易全球化转为本土化，势必影响香港经济及楼市，今年楼价最多回落8%至13%。
--突破跨行转帐限制的滙丰PayMe个人对个人（P2P）应用程式首日启用，因为下载及登记人数众多，登记程序上已出现“大塞车”。
--5G时代预计在2020年展开，惟香港电讯认为香港政府反应缓慢，即时现在起步规划，亦要在2020年后才能面世。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。