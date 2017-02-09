《香港报摘》--经济日报2月9日

**头版头条**

--大市乐观情绪爆发，资金扫高内险股后，中资券商股接力，港交所飈近半成助港股及成交额重返三个月高位，恒生指数期货夜市继续徘徊23,400点关口。

**其他**

--面对外围因素急速转变，中原集团主席兼总裁施永青指出，欧、美各国正由自由贸易全球化转为本土化，势必影响香港经济及楼市，今年楼价最多回落8%至13%。

--突破跨行转帐限制的滙丰PayMe个人对个人（P2P）应用程式首日启用，因为下载及登记人数众多，登记程序上已出现“大塞车”。

--5G时代预计在2020年展开，惟香港电讯认为香港政府反应缓慢，即时现在起步规划，亦要在2020年后才能面世。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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