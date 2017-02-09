《香港报摘》--信报2月9日

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
**头版头条**
--港股在春节假期后复市仅一周突然有神秘资金大举入市，据中资投行消息透露，该批神秘资金原本准备用于海外并购，去年遭中央下令取消或搁置交易后停泊本港，现时取得“批准”在港买入中资及蓝筹股。
**其他**
--对于突然杀出一家名不见经传的买家传奇影业及娱乐集团提出近40亿港元收购近三成股权，电视广播（TVB）行政总裁李宝安对本报强调，公司及大股东完全不认识传奇影业及其董事成员，并质疑其诚意及财政能力；市传证监会已着手调查，该股今天复牌。
--中港“债券通”将启动的传闻刺激港交所显着炒上，最多涨5.2%。
--中银香港拟另起炉灶在港开设投资银行，有报道指出，该行已于去年第四季开始筹备有关工作，并正积极招聘人手。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。