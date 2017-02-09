《香港报摘》--信报2月9日

**头版头条**

--港股在春节假期后复市仅一周突然有神秘资金大举入市，据中资投行消息透露，该批神秘资金原本准备用于海外并购，去年遭中央下令取消或搁置交易后停泊本港，现时取得“批准”在港买入中资及蓝筹股。

**其他**

--对于突然杀出一家名不见经传的买家传奇影业及娱乐集团提出近40亿港元收购近三成股权，电视广播（TVB）行政总裁李宝安对本报强调，公司及大股东完全不认识传奇影业及其董事成员，并质疑其诚意及财政能力；市传证监会已着手调查，该股今天复牌。

--中港“债券通”将启动的传闻刺激港交所显着炒上，最多涨5.2%。

--中银香港拟另起炉灶在港开设投资银行，有报道指出，该行已于去年第四季开始筹备有关工作，并正积极招聘人手。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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