中国经济：供给侧改革须防简单化和与稳增长对立起来等四种误区--湖北省委书记

路透北京2月9日 - 中国湖北省委书记蒋超良撰文称，深化供给侧结构性改革的成效如何，不能光看相关部门报出的账本，而要看市场主体的获得感和认同感如何，需防四种认识误区,即简单化，畏难和厌战，急功近利和与稳增长对立起来。

人民日报周四刊登他的文章称，要把经济社会转型发展的质量和效益作为衡量供给侧结构性改革成效的标准，要把落实“三去一降一补”任务纳入各级党委政府2017年度考核内容。对没有如期完成改革任务的地方和单位，要严肃追责问责。

文章称，要防止把深化供给侧结构性改革简单化。认为自己这个地方不产煤、不产钢，房地产库存也不大，供给侧结构性改革是别人的事情，是上级考虑的问题，与己无关；或者将去产能、去库存等某个阶段性任务的完成，视同供给侧结构性改革的大功告成、万事大吉。

“这实质上是机械地、孤立地理解‘三去一降一补’任务，是一种简单化、片面化的思维方法，没有看到各项任务之间的有机联系。”文章称。

二是防止畏难和厌战。一些地方和部门认为，供给侧结构性改革特别是去产能、去库存等，矛盾多、困难大、任务艰巨，思想上从一开始就有畏难、厌战情绪，导致行动上不作为、慢作为、不善为。

三是急功近利。一些地方和部门不重视解决经济社会发展中的深层次结构性矛盾，指望一蹴而就、毕其功于一役，贪一时一事之功，忽视打基础、利长远的工作。必须充分认识到，供给侧结构性改革是一个长期过程。

四是把供给侧结构性改革与稳增长对立起来。认为供给侧结构性改革就是只做存量调整，可以不抓增量、不抓投资、不抓项目、不抓招商引资了；还有的把供给侧结构性改革片面理解为“做减法”，认为去产能、去杠杆会拉低经济增速，不利于稳增长。这种思想是十分有害的。