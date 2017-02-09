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货币新闻 | 2017年 2月 9日 星期四 08:09 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月9日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(
1美元=7.7593港元)
    
    美股道琼工业指数周三收低35.95点，或0.18%，报20,054.34
点。因受银行股拖累下滑。
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            123.810  0.59     13296     9.607         0.81
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            13.250   2.24     7203      4.112         -0.18
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            57.130   0.25     77609     88.658        0.18
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            15.100   1.00     64892     23.433        -0.28
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            77.800   0.62     15861     6.037         -0.05
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            79.380   1.29     25361     6.159         0.97
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            42.580   -0.58    1868846   66.078        -0.63
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            48.430   0.96     11470     3.758         0.75
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            12.270   1.07     58636     9.521         0.01
           >                                                             
 兖州煤业  <1171.HK            7.370    0.96     13287     5.719         -1.40
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            25.790   1.34     9654      5.003         0.66
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            28.950   3.77     3074      4.493         0.51
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            26.660   5.17     3591      4.137         -0.55
           >                                                             
 中芯国际  <0981.HK            7.330    1.81     33136     1.138         -90.06
           >                                                             
 
    （完）
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