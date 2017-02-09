《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--2月9日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.( 1美元=7.7593港元) 美股道琼工业指数周三收低35.95点，或0.18%，报20,054.34 点。因受银行股拖累下滑。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 123.810 0.59 13296 9.607 0.81 > 中国铝业 <2600.HK 13.250 2.24 7203 4.112 -0.18 > 中国移动 <0941.HK 57.130 0.25 77609 88.658 0.18 > 中国人寿 <2628.HK 15.100 1.00 64892 23.433 -0.28 > 中石油 <0857.HK 77.800 0.62 15861 6.037 -0.05 > 中石化 <0386.HK 79.380 1.29 25361 6.159 0.97 > 汇丰控股 <0005.HK 42.580 -0.58 1868846 66.078 -0.63 > 中电信 <0728.HK 48.430 0.96 11470 3.758 0.75 > 中国联通 <0762.HK 12.270 1.07 58636 9.521 0.01 > 兖州煤业 <1171.HK 7.370 0.96 13287 5.719 -1.40 > 华能国际 <0902.HK 25.790 1.34 9654 5.003 0.66 > 南方航空 <1055.HK 28.950 3.77 3074 4.493 0.51 > 东方航空 <0670.HK 26.660 5.17 3591 4.137 -0.55 > 中芯国际 <0981.HK 7.330 1.81 33136 1.138 -90.06 > （完）