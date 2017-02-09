《台湾报摘》--工商时报、经济日报2月9日

*工商时报：

--商业研究院发布最新2016年12月商业服务业景气指标（ISI）为103分，较前月稍降1分，主要是欧美圣诞假期结束、出口力道减弱所致，灯号转为代表〞稳定〞的绿灯，但分数调降也不必过度担忧，因为今年元月连续假期多，红包效益强强滚，商研院推估，ISI将再度推升至105分，趋向热络的黄红灯将再度亮起。

--寿险2017年保单大战正式开打，由于美元前景看好，且保单利率相对较高，2月美元趸缴利变寿险成主流商品，国泰人寿、台湾人寿、新光人寿、中国人寿、富邦人寿及南山人寿都加入战局，大额保费加上折扣，7年内部报酬率(IRR)上看3.1-3.18%。

--第一金控暨第一银行董事长蔡庆年指出，将在今年首季先于银行端成立绿色金融委员会或小组，将结合金控集团力量，陆续推出绿色贷款、绿色房贷、绿色基金、绿色可转债、绿色保险等创新商品。

*经济日报：

--原政务委员林美珠昨日正式接掌劳动部，她在交接典礼上表示，今后一定加强对话机制，她愿意倾听劳资双方意见，促进劳资对话，追求劳资衡平发展。

--台商日前向蔡英文总统表达，希望立法院尽快审议两岸协议监督条例，陆委会表示，将积极推动两岸监督条例立法工作。立法院新会期即将开议，目前共有五个版本的监督条例草案等待审查。(完)