《香港报摘》--其他报纸重要消息2月9日

**明报**

--神通机器人教育在去年中完成收购黑龙江省全国机器人运动大赛服务商后，拟争取长远将其机器人培训业务覆盖省内10%学校，甚至伺机扩展其他省份市场，并物色发展教本教育课程，长远目标拟争取转主板上市。

--接近Argyle消息人士称，该行正密密增持中华汽车的股份，同时正寻求股东支持，务求最少5%甚至更多股东支持并提出特别动议，要求公司改善股东回报。

**星岛日报**

--香港房屋委员会下月底推售三个新居屋盘合共约2,100伙单位，其中市区彩虹彩兴苑1,300多个单位按同区市价七折计价，平均尺价逾7,700港元，售价介乎248-385万港元。

--消息人士透露，九龙仓出售有线宽频的交易已接近尾声，现正进行尽职审查；据悉，买家为中资企业。

**苹果日报**

--长实地产于元朗牛潭尾新盘“意花园”首批30幢洋房将印花税回赠幅度推高至楼价三成，全面抵销辣税，属首个新盘推出相关措施，惟只限指定八幢洋房，且羊毛出自羊身上，意花园贵同系洋房新盘及周遭二手楼价逾三成。

--券商大和担心，随着美国加息步伐推进，届时将会再次加强人民币下行压力，或引发新一轮资本外流。

**东方日报**

--复星国际就投资葡萄牙银行Banco Comercial Português,S.A.（BCP）作进一步公布，目前集团透过附属持有BCP股权约23.92%，认购供股总对价约3.74亿欧元。

--汇丰报告指，中央为保持人民币汇率稳定，将严控跨境资本流动，令离岸人民币的流动性紧缩，令点心债的债息因而变得吸引。

**文汇报**

--经络按揭市场总监刘圆圆认为，香港银行资金充裕，拆借利率处于低水平，有条件不跟随美国加息，料拆息不会大升，最多升至0.8至1厘，今年实际按息不高于3厘，按揭金额维持约2,200亿港元。（完）

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