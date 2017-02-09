《中国报摘》--其他报纸重要消息2月9日

**上海证券报**

--国土资源部印发《关于完善建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场的试点方案》，对全面开展完善建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场试点作出部署。试点地区涉及30个省（区、市）的34个市县（区），试点将在2018年底前完成。

--尽管存在春节假期因素影响，上市券商1月仍交出了一份不错的成绩单：多家券商扭转去年12月颓势，不仅单月普遍盈利，且从可比数据来看，上市券商一扫去年1月整体亏损的阴霾，业绩同比大幅回升。业内人士表示，券商板块目前处于估值底部，同时考虑到投行业务和资管业务的提振，2017年证券行业整体盈利有望实现稳中有进。

**证券时报**

--尽管年初供地节奏放缓，但是热点城市适量增供宅地仍受房企争抢。中国指数研究院日前发布数据显示，1月，全国土地出让金排名前20城市榜单中，二线城市仍占据前三甲，武汉、合肥、杭州以278.8亿元人民币、236.5亿元和153.9亿元领衔，西安、太原、无锡、武汉等城市同比涨幅较显着，其中，西安同比涨幅高达669%，涨幅最大。

--保监会副主席陈文辉表示，过去一段时间，一些保险公司在股市中的非理性举牌，造成了不良的影响，对于行业形象产生了损害，“做事情不应该这么血腥和欠思考”，同时，海外投资不能盲目投资，应该态度积极，行动谨慎。

**21世纪经济报 道**

--记者独家获悉，北京地区证监部门日前向辖区内的基金子公司发文，要求各家公司根据新政规则进行比对自查，对于不合格的情形，需要在3月底前上报相关内容及整改方案。新政是指去年12月下发的《基金管理公司子公司管理规定》及《基金管理公司特定客户资产管理子公司风险控制指标管理暂行规定》，两项规定对基金子公司在净资本、股东资格、业务规范、风险隔离等多个方面提出要求。