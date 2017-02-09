《全球重要经济事件一览表》--2月9日-2月16日

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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2月9日(四)
北京--中国商务部举行例行新闻发布会。
北京--中国国务院新闻办举行新闻发布会，请国土资源部部长姜大明、副部长赵龙和发展改革委有关负责同志解读《全国国土规划纲要（2016-2030年）》有关情况。
柏林--德国总理梅克尔将于欧洲央行总裁德拉吉会晤。
悉尼--澳洲央行总裁洛威于A50澳洲经济论坛晚宴发表演说。
伦敦--英国央行总裁卡尼发表讲话(1830)。
伦敦--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri发表演说(1635)。
美国圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表演讲(1410)。
墨西哥市--墨西哥央行货币政策声明。
马尼拉--菲律宾央行货币政策会议。
日本高知县--日本央行副总裁中曾宏会见商界领袖。
惠灵顿--新西兰央行发布货币政策声明，宣布利率决定。
芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就经济前景发表讲话(1800)。
2月10日(五)
菲律宾达沃--菲律宾总统杜特尔特、中国驻菲大使赵鉴华与菲国财政部长多明戈斯出席纳卯市一项经济论坛。
德国汉堡--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许发表演说(0950)。
德国汉堡--德国央行总裁魏德曼在一个活动上发表简短演说(1000)。
2月11日(六)
英国考文垂--美联储副主席费舍尔以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
2月13日(一)
暂无重要经济事件预告。
2月14日(二)
华盛顿--美联储主席叶伦在参议院金融委员会发表半年度货币政策证词(1500)。
纽华克--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔于2017年经济预测论坛发表演说(1330)。
休斯顿--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参加Greater Houston Port Bureau Luncheon Series的小组讨论(1800)。
亨茨维尔--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特于亨茨维尔扶轮社活动中就“危机、衰退与复苏”发表演说(1815)。
悉尼--澳洲央行经济分析部负责人Alexandra Heath于澳洲商业经济学家预测会议中发表演说(2050)。
2月15日(三)
--中国经济50人论坛2017年年会召开。
华盛顿--美联储主席叶伦在众议院金融服务委员会就经济和货币政策作证词陈述。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划。
斯德哥尔摩--瑞典央行公布利率决定和货币政策报告(0830)。
斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)和货币政策部门代理副主管Mattias Erlandsson出席关于利率决定的记者会(1000)。
纽约--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦在纽约商业经济协会午宴发表演说。
费城--费城联邦储备银行总裁哈克就经济前景发表讲话(1745)。
墨尔本--澳洲央行助理总裁Luci Ellis参加2017年澳洲房地产研究者会议(2300)。
雅加达--印尼央行举行理事会会议(至2月16日)。
2月16日(四)
雅加达--印尼央行利率决定。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 王颖；审校 徐文焰)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。