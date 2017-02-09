港报财经评论：老特扭计攞着数，中日德各演一套--信报2月9日

老特扭计攞着数 中日德各演一套/ 习广思

港股昨天忽然发力，价量齐升。恒指升了153点，收报23,485点；大市全日成交额增加至892亿港元。自年初以来，蓝筹逐个板块升，最先是腾讯、滙控，到最近的内险股，再轮到昨天的内房股与港交所，显示升浪愈来愈全面。是创4周新高的蓝筹比例，形势甚似去年首季，恒指下一个要挑战的目标应是去年9月的高位24,000点。

尽管内地近两周的楼市成交因春节假期关系而下跌，但市场预期节后将迎来小阳春，故资金追捧内房股，更重要的是内房股的估值十分低，彭博内房股指数目前的市账率只是0.6倍，同样情况也出现在本港地产股。不过，对这些低残的股票又毋须看得太好，可能再升十多个巴仙，到估值较为合理时，又会出现获利回吐。

虽然港股上扬，惟近期外围形势其实并不算好， 特别是欧洲多国今年举行大选，政治形势紧张，希腊债务问题重来，加上在美国总统特朗普提倡的保护主义进逼之下，金融市场的风险指标如美元、美债、日圆及黄金都罕有地同步上扬。不过，整体而言，亚股表现仍较佳，自年初以来，香港、新加坡及印度的股市均升了超过6%。

德银发表报告预期，待老特的新财长努钦通过国会的任命聆讯后，未来几星期特朗普政府会正式公布中国为货币操控国，并对中国出口货品施加征罚性关税。瑞信亦开始计数，研究一旦美国推行边境税，即对进口品征税，对中国纺织及鞋类出口商的盈利影响，特式贸易保护措施将陆续对投资市场产生影响。

目前美国的三大国际赤字来源国为中国、日本及德国，对于特朗普政府有关货币操控的指摘，三国反应不一。中国较为低调，只是以实际行动力挺人民币，免给予美方口实。日本首相安倍晋三本周五第二度「晋见」老特，态度最为积极，未出行已要求日本大企业及公营投资机构呈交未来在美国的投资大计，包括购买美国的基建债券，以「进贡」老特，并给他一粒总数（英国《金融时报》十分抵死，称之为a tweetable figure）可在Tweeter发布，畀尽老特面子，安倍晋三还安排了与老特周末打高球。总之，细佬要尽之义，都做齐了，为博龙颜大悦，以便将来与日本在经济、政治及军事上建立更紧密的联系。

对比之下，德国人就硬颈得多，官商齐轰老特。德国央行行长魏德曼（Jens Weidmann）公开驳斥美国对德国的货币操控十分之荒缪。德国的经常账盈余虽然占GDP达8%，部分原因是为未来人口老化作准备，随着愈来愈多人退休，外滙资产将会渐渐下降，油价近年低企亦令进口减少。此外，魏德曼又说，德国的盈余亦回流到美国投资，德国企业在美国累计投资2700亿欧罗，雇用逾80万名美国雇员。

老特看来接受这些解释的机会颇低，德国人必须谂计令欧罗转强及减少经常账盈余，但难度甚大，因为欧罗之弱，是由于宽松货币政策，加上要照顾区内的「穷亲戚」，除非德国愿意以财政资助这些「穷亲戚」，不过这会遇上国内的强烈反对，特别今年夏天德国将举行大选。老特给予德国的麻烦，比中国、日本还要大。

根据美国法例要求，货币操控国的指标是经常账盈余占GDP的比率要达3%或以上，加上不断累积外滙储备，中国目前有关比率是2%，日本是3.7%，德国是8%，看来德国吟诗都吟唔甩。

不过，中国亦未能安枕，因为老特仍可按1988年通过的贸易与竞争法，追究中国过往操控货币，以行政命令对中国实施制裁。内地的对应之策，暂时是以静制动，先等老特出招。此外，中国开始收紧货币政策，收紧外滙管制，以及增加本地资产的投资回报，留住资金。相信今年内地政府施出的财政力度不会细，一旦出口形势恶化，就要靠内需撑住经济，股市与楼市理应不会太差。

当然，中国也要向老特「进贡」一些投资与岗位， 目前在美国的直接投资榜上，中国连十大都不入，日本排第二，德国排第七。中国持有大量美债，把部分调去投资美国的实业，令老特对选民有得交代，也是权宜之权。总之，大家把各自的要求讲得清清楚楚，最终未必会出现大规模贸易战，但过程总会有颠簸。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘