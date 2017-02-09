港报财经评论：资金轮流炒，内房买龙头--经济日报2月9日

资金轮流炒 内房买龙头/ 林瑞芬

1月中国外储跌穿3万亿美元，美滙指数重上100，人民币又现压力。不过，鸡年伊始，中资股轮流炒现象，港股昨日先跌后升。

午市内地股市先跌后回升，上证收报3,166，升0.44%；深证升0.74%，带动港股向上。恒指昨先跌后回升0.66%，收报23,485；国指升1.11%，收报9,955，大市成交额892亿港元，比之前多，可喜！

市传内地养老金入市买中资股，内险股、汽车股周初冲升，昨日又见内房股为外资大行唱好而股价异动抽升，都是国产基金股，非炒作细价股概念股，传闻空穴来风未必无因。

只是，正如之前所分析，内地养老金今年存在出海投资的大趋势，但数量多少尚在摸索之中。

初期入市资金有限，故要慎之观察大户会否扫完一浸货又收工，令升势不能维持。技术上，恒指昨午挟中资股扭转跌势，略感意外，而恒指当前中期24,000阻力大关，国指10,000阻力也非轻，短期要强势冲破，企稳楼上，非要中资股加把劲不可。最好后市成交额配合再升，挑战1,000亿港元水平，如能确认突破，新方向形成。

昨日升势由早到午的要数内房股。在预期今年内地去杠杆压力大下，内房企业融资成本面临上升压力，市场对内房股今年表现的看法略倾向中性偏软。

但最新摩根士丹利发表研究报告，指内地土地供应创2009年以来新低，支撑发展商单位平均售价及土储价值，加上市场低估发展商盈利能力，行业估值仍属低平均数，故将行业投资看法升至「吸引」。

大摩吹笛，即为市场和应。内房股即起哄，中国海外及华润置地分别上升5.2%及7%，但升势不及二、三綫的，如富力地产升10%，碧桂园升9.1%。

相关股份昨日成交额明显大增，确有资金追捧迹象。不过，内房股是否已完全消化去年开始的调控内地房市影响，难说！毕竟股价短期的起跌可由资金主导，但内地今年纵不加辣，调控楼市以去杠杆的决心不可忽视。回看大摩枝笛，其引述统计数据显示，也有其看好中期的理据。

2015至2016年地方政府批出土地量，触及2009年以来新低，低于2011至2013年平均数50%，令发展商平均售价及土储价值有支持，2015至2016年施工量较2011至2013年低30%，意味2017年物业供应有限。

展望2017年，该行预期内房销售量跌5%，但平均售价升3%。后市则要跟进内房股在调控底下的盈利面变化，去年就没有不确定性，主要在今年。而据大摩指，按2016年该行覆盖的内房股合约销售升42%，预售订金相当于2017年入帐收入1.5倍，合约销售平均售价按年升8.8%，故认为内房股的入帐利润率已见底。因普遍发展商维持稳定派息政策，大摩预期2017至2018年内房股利润率、盈利及派息均有所上升。

每个调控周期后，有利龙头股更为巩固实力，中国海外的中期实力变强，毋庸置疑。如果参考大摩估其2016年度、2017年度及2018年度每股盈利可分别达3.35港元、3.69港元及4.28港元，按年维持上升趋势，而最新估资产值每股为39.91港元，后市该是每逢低收集。鸡年刚开始，不妨叹慢板！技术上，主要观乎后市股价能否配合成交重上阻力位，中国海外宜重企稳250天平均綫24.3港元楼上，昨收24.1港元。

无疑，在内地房市仍在调控路途上，龙头股的防守力较有把握。除大摩之外，野村亦最新发表报告指出，华润置地频密投地及其投资物业项目发展进程，可支援公司销售及租金收入增长达双位数，去年全年收入料按年增长12%至1,160港亿元，核心盈利增长14%至162亿港元，毛利率则微升至31.6%。财政方面，公司净负债比率料维持35%的稳妥安全水平，派息率维持28%计算，股息收益率3.4%，中期目标29.94港元。

走势分析，华润置地筑中期底17.3港元左右而回升，挑战去年8月失守支持位20.7港元水平，短期重上则宜靠稳其上，不然，再反弹空间有限，只宜回调吸纳，昨收20.75港元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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