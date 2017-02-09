港报社评：梁国雄参选特首，牵动民主派造王--明报2月9日

社民连立法会议员梁国雄宣布，在取得足够公民提名后参选特首，泛民阵营议论纷纷，有人表示尊重，亦有人担心梁国雄加入战团，会打乱民主派选委的全盘策略部署。梁国雄是否代表泛民的最合适人选，言人人殊，但是特首参选人中应该有代表泛民的声音，反映香港的政治光谱主流。部分民主派选委一直有意「造王」，出于选举策略考虑，支持来自建制的个别参选人入闸，梁国雄参选令他们处境相当尴尬，可是这也正好提醒民主派选委，勿因「造王」而迷失方向，甚至与个别既得利益集团「合作」，违背民主派的价值和原则。

梁国雄表示，现时4名特首参选人不能代表民主派，决定参选并非为「搅局」，而是要给民主派选委提供另一选择，反映「雨伞运动」精神、港人对民主的追求，以及基层长期受遏抑的声音，他会透过港大法律学者戴耀廷牵头的「特首选举民间全民投票」，争取收集全港1%选民，即约3.8万人的「提名」，若不够提名就放弃参选。社会不同人士对梁国雄评价不一，有人十分支持，亦有人相当反感，惟参选是个人自由，应予尊重。泛民支持者是社会其中一股主流力量，有泛民人士参战，对促进不同观点的撞击和辩论，终归是好事，也有助迫使其他参选人不能避重就轻，在土地房屋政策、政改、退休保障、取消强积金对冲等议题上，以模棱两可的政纲和说法，试图左右逢源，必须说清楚立场。

参选人之中，叶刘淑仪和曾俊华都表示欢迎梁国雄参选，林郑月娥未有评论，胡国兴则似乎有较多保留，认为梁国雄参选是「政治表态多于一切」，「政治表态只会令社会更加撕裂」。参选人的责任，就是表达政治主张和政策立场，胡官的说法值得商榷。不过梁国雄的参选，确实有可能影响选举形势，左右其他参选人能否取得150选委提名入闸。民主派选委手握至少325票，还待稍后磋商如何运用。梁国雄参选，有可能令民主派选委的提名票变得更为分散，对票源主要是建制派选委的林郑和叶刘来说，影响有限，不过，对胡国兴和曾俊华来说，或许有一定影响。

胡国兴的政纲，最接近泛民立场，梁国雄参选将抢走他不少票源，不利胡争取入闸；曾俊华表明，希望在整个政治光谱都取得提名票，泛民及建制票都是争取对象，有学者指出，梁国雄参战将令部分民主派选委，在支持曾俊华还是坚持原则之间，陷入两难。梁国雄高举的参选主张，诸如争取公民提名、反对《基本法》23条立法、反对人大8‧31政改框架，都是泛民的核心立场，相比下曾俊华却提出23条立法，以8‧31框架为政改起点；要民主派选委抛开原则立场，以记名方式提名曾俊华入闸，并不容易。正如有支持梁国雄参选的人指出，如果有人按照公民提名游戏规则，取得3.8万人提名，政纲又符合泛民一贯的追求，泛民不应向梁的参选说不。

有泛民人士认为，梁国雄参选摊薄提名票源，最终得益者是「中央属意」的林郑，下届政府将延续梁振英路线，云云。然而无论重启政改还是23条立法，参选人即使在政纲含糊其辞，惟若要获得中央任命，都不可能背离中央定下的大方向。如果「梁振英路线」涉及的不仅是其施政风格或民生政策，而是「遵从中央路线」，可以肯定无论谁人成为特首，都不可能显着背离。既然如此，民主派选委确要慎思，所谓「造王」的实际含意。

民主派选委在选委会取得至少325席，对扩阔选委会内的政治光谱无疑有帮助，然而特首小圈子选举的最大问题，在于选委会的构成，很大程度是社会各种利益集团的结合，参选人表面上似乎面向群众，但实际做的是组织「利益集团大联盟」，导致既得利益很容易凌驾于公众利益，衍生利益分赃问题。倘若民主派选委为了「造王」，不惜出卖灵魂，跟某些既得利益集团合作，即使最终侥幸成功，实际得着恐怕十分有限，反而有可能成为了既得利益集团谋私的踏脚石，对自身道德高地的长远损害可能更大。梁国雄宣布参选，其实正好迫使民主派选委三思如何取舍。

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