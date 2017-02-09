《全球主要央行动态》--2月2日-2月9日

以下所列为上周四下午至本周四上午(2月2日-2月9日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国费城联储总裁哈克表示，若就业和薪资继续保持增长，他对美联储3月会议再次升息持开放态度。“我仍支持今年升息三次，当然有一个重要前提，取决于经济以及政府政策如何演变，”哈克称。“我认为3月可以考虑再升息25个基点。”

明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利发布声明，解释他在1月投票支持保持利率不变的理由，称宁可让政策太宽松，也不要太收紧；卡什卡利称政策适度宽松，鉴于经济正在向联储目标靠近，这样是合适的。

旧金山联储总裁威廉姆斯称，不希望在升息问题上拖太久，逐步收紧政策看来是合适的。威廉姆斯称，今年升息三次会令美联储更接近暂停将证券投资回笼本金再投资。

芝加哥联储总裁埃文斯称支持循序渐进地升息；埃文斯称需要缓慢升息，以给予经济足够的成长缓冲来抵御下行冲击。

**欧洲**

欧洲央行总裁德拉吉对欧洲议会经济事务委员会表示，欧元区经济复苏正在加快，但仍需要刺激，所以欧洲央行不准备撤走支持性措施。德拉吉在听证会上表示，通胀可能正在上升，但主要是因油价上涨的一次性影响，如果认为是暂时性的，欧洲央行将不会对此作出任何反应。

对于美国指责其操纵汇率，欧洲央行予以否认，并警告称，华盛顿目前正在公开讨论的放松银行业监管的提议，可能为下一轮金融危机埋下隐患。欧洲央行总裁德拉吉指出，放松监管是十年前那场席卷全球的金融危机的罪魁祸首。削减银行业监管的想法不仅令人担忧，还可能是非常危险的，对支持全球经济缓慢但稳定复苏的，相对稳定的金融系统构成威胁。

德拉吉表示，弃用欧元不会令欧元区内任何国家得益，各国经济问题主要归咎于各国政府。德拉吉指责政客是导致欧元区信心下降的原因所在，称欧洲经济问题的根源出在政治方面。

德国央行总裁魏德曼表示，是美国政府自己、而非德国造成近期美元兑欧元升值。魏德曼并称，“美元近期的多数涨幅可能归因于国内因素，由新政府的政治公告引发。”魏德曼还为欧洲央行超宽松货币政策辩护，称目前的政策适宜。

在意大利24小时太阳报刊出的采访中，欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛称，决策者应避免就汇率发表单方面言论。这是他对美国特朗普政府指责欧元汇率过低所作的回应。维勒鲁瓦还表示，七国集团(G7)的国际行为准则反对竞争性货币贬值、以及就汇率发表单方面声明。

英国央行大幅上调2017年英国经济成长预估，但警告称，脱欧道路“不会一帆风顺”，看似并不急于升息。英国央行货币政策委员会一致投票决定维持利率在0.25%的纪录低位不变，且保持现有的刺激计划规模。

在日内瓦论坛报刊出的专访中，瑞士央行理事麦席勒表示，对瑞郎来说，并没有一个理想的汇率水准。“我们的货币政策并非基于一个特定的汇率数字，而是整体货币状况。”

**日韩**

日本央行总裁黑田东彦表示，日本央行将继续实施“强有力的”货币宽松举措，以促使通胀率加速升向2%的目标水平。他称，当前状况离实现该目标还有一段距离。

日本央行副总裁中曾宏称，日本经济和物价前景的风险仍偏下档，表明了日本央行维持大规模货币刺激的决心。中曾宏在日本高知县向商界领袖发表讲话时说，基于当前政策框架，日本央行坚持实施强有力的货币宽松举措最为重要。

日本央行公布的1月30-31日会议意见摘要显示，央行委员认为出口、消费者支出以及资本支出等方面有所改善，但警告称通胀预期上升可能需要时间。委员们还认为，日本央行维持现行的超宽松政策是恰当的。一位委员甚至认为，日本央行不应当匆忙调整政策。

日本央行公布的12月议息会议记录显示，央行几名决策者表示，央行不应设定硬性区间，来实现其引导10年期公债收益率在“0%”附近的目标。会议记录显示，部分央行官员在会上称，“市场部分人士相信，央行希望引导10年期公债收益率在负0.1%-正0.1%区间”，但设定这样的“统一标准”是不适宜的。

韩国和澳洲央行表示，将延长已有的货币互换协议，同时将互换规模增加一倍左右，以期增强双边贸易并加强金融稳定。根据最新协议，韩国央行和澳洲央行将允许双方中的任何一方以最多9万亿韩元(78.4亿美元)互换100亿澳元，从而把2014年2月签署的互换协议规模扩大一倍。

**澳新**

澳洲央行在今年的首次政策会议上维持利率不变，淡化了最近经济增长疲软的表现，称之为暂时现象，不会影响一段时间之后增速加快至3%的健康水平。澳洲央行总裁洛威表示，继去年第三季意外萎缩之后，经济似乎已经反弹至“合理增长”水平。

新西兰央行维持利率不变，并暗示不再可能进一步降息，但要收紧政策可能也要等两年甚至更长时间。央行承诺将在“相当长一段时期内”维持指标利率在纪录低位1.75%不变。“仍有诸多不确定性，尤其是在国际前景方面，政策可能需要做出相应调整，”新西兰央行总裁惠勒称。

**大中华地区**

继春节长假前调升中期借贷便利(MLF)利率后，中国央行2月3日在节后首日亦上调公开市场逆回购利率，七天、14天和28天三个品种均调高10个bp(基点)，为2015年1月逆回购重启以来首次调升。

**其他**

印度央行连续第二次政策会议维持附买回利率在6.25%，等待有关通胀趋势及重拳打击黑钱对经济成长影响的更多信息。