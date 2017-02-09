港报社评：一法生则一弊显，客观评价金融改革--信报2月9日

美国总统特朗普上周五签署行政指令，要求财政部及金融监管机构制订草案，修改二○一○年起执行的《多德─法兰克金融改革法案》（英文全名为Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act）（下称《金融改革法案》），藉此履行放宽金融业监管的竞选承诺。

白宫新主同日签署另一项行政指令，无限期搁置原定今年四月实施的财产委托监管法规（Fiduciary Rule）。该规例要求管理退休金产品的金融机构在提供理财或投资建议时，务必以客户利益为先。随着特朗普大笔一挥，金融股全面上扬，本港上市的滙控、渣打等环球大型银行股亦受消息带动造好，整个金融板块得以延续特朗普去年十一月当选美国总统以来的强势。

《金融改革法案》是对二○○八年金融海啸的直接回应，也就是灾难发生后才有的产物，立法意图是防患于未然，透过禁止银行从事自营性质的高风险投资业务、实行更严格的资本充足比率要求，以及增设金融稳定监管委员会（FSOC）和消费者金融保护局（CFPA）等拥有独立监管权的机构，从降低系统性风险着手预防金融危机重演。

《金融改革法案》，尤其当中针对银行自营业务的「伏尔克法规」（Volcker Rule），大大限制了银行的活动和盈利空间，加上合规（compliance）成本激增，金融业对法案群起而攻之理所当然。可是，监管当局从灾难发生后被动地收拾烂摊子，最终要纳税人「埋单」，变为主动出手防范危机重临，不容否定该法案有其积极一面。

沿此路进，白宫国家经济顾问委员会主席科恩（Gary Cohn）为修改法案护航时所说的一番话，就不无商榷余地了。科恩指出，美国拥有全球最佳、资本最充裕的银行，但同时面对世上最严苛的监管法规，空有超卓条件而无法善用竞争优势，非替金融机构拆墙松绑不可。

科恩有否言过其实见仁见智，但若非美国在金融海啸后落实更严格的资本要求，该国何来那么多「全球最佳、资本最充裕的银行」。这种单看一面避重就轻的「促销手法」，令高盛出身的科恩难逃偏帮「宾架」之嫌。

《金融改革法案》对控制系统性风险有功，但一法生则一弊显，从被动步向主动，最大的问题在于有可能矫枉过正殃及无辜。银行为符合监管规例导致合规成本大增，最受影响的并非「具系统重要性」的大型银行（systemically important banks），而是以服务地区客户为主的小型银行（community banks）。

哈佛大学二○一五年发表的研究报告显示，从二○一○年第二季（《金融改革法案》同年七月生效）至报告出炉的二○一五年初，地区业者在美国商业银行市场的占有率以双倍于二○○六至二○一○年的跌幅下滑，法案实施后约五年，地区银行的资产规模跌近两成。

美国金融改革重点之一是解决银行「大到不能倒」（Too Big to Fail）的问题，但从上述数字可见，地区性小型银行因无力背负沉重的合规成本而走上结业或并购之路，银行资产和金融风险进一步集中在大型银行手上，与阻止「大到不能倒」的原意背道而驰，成为法案一大败笔。

我们认为，监管重质不重量，以特朗普上周五下令搁置的财产委托监管法规为例，要求退休金投资顾问以客户利益为先，有点像立法「强迫」职业司机遵守交通规则，又或要求医生以病人健康为首要考虑般多此一举。危险驾驶或医疗失误虽不能跟可能涉及利益冲突的理财顾问操守相提并论，但从业员若被证实违规，现有机制难道无法把涉案者绳之于法，必须在本已复杂的法规上架屋叠床？

合规程序做足与事事以服务对象利益为念，不见得是同一回事。特朗普甫上任即下令检讨并修改《金融改革法案》，负责执行指令的机构若能发挥专业精神，未尝不能在被动清理金融灾难遗害与主动防范危机之间取得平衡，进而惠及经济。怕的是，特朗普的手下凡事以总统个人喜恶为最高「监管」准则，为金融体系再陷不稳埋下伏线。

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