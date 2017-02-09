《台湾重要政经日程》--2月9日-10月10日

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
=====================今日重要政经消息==============================
2/9(四)
--9:30 行政院长林全主持行政院院会。
--16:30 金管会例行记者会。 ====================================================================
2/10(五)
--13:30 台积电公布月营收。
2/13(一)
--12:30 央行代财政部标售财106-3期国库券，数额250亿台币，期限91天期。2/14发行。
2/15(三)
--16:00 主计总处公布第四季经济成长率统计值，概估值是成长2.58%。
2/16(四)
--12:30 央行代财政部标售106/3期公债250亿台币，年期为20年期，20日(一)发行。
2/18(六)
--调整上班日，金融市场开市一日。
2/20(一)
--16:20 央行公布第四季经常帐，第三季经常帐顺差为170.9亿美元。
2/22(三)
--12:30 央行代财政部标售106/4期公债300亿台币，年期为10年期， 3月1日发行。
2/23 (四)
--16:00 经济部公布1月工业生产指数，上月为年增6.25%。
2/24(五)
--08:30 主计总处公布1月季调失业率，上月3.82%。
--16:20 央行公布1月M2年增率，上月为年增4.11%。
2/27(一)-2/28(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
3/6(一) --16:20 台湾央行公布2月底外汇存底，上月底是4,365.89亿美元。
3/7(二)
--08:30 主计总处公布2月消费者物价指数(CPI)年变动率，上月为年增2.25%。
3/24(五)
--12:30 央行代财政部标售财106-4期国库券，金额300亿台币，期限91天期。3月27日发行。
4/3(一)-4/4(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
5/1(一)
--劳动节放假一日。
5/29(一)-5/30(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
6/3(六)
--调整假期，金融市场开市一日。
9/30(六)
--假期调整，金融市场开市一日。
10/4(三)
--公众假期，金融市场休市。
10/9(一)-10/10(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。