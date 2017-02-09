更正-《全球汇市》美元受美债收益率下挫拖累，聚焦欧元区风险

(更正：因译文有误，内文第五段和第11段应为“IG Securities策略师Junichi Ishikawa ”，非“友邦证券”) * 美元/日圆徘徊于10周低位附近，受美债收益率下挫所累 * 美元疲软缓解欧元压力 * 欧洲政治动态和美日峰会仍为市场焦点 路透东京2月9日 - 美元兑多种主要货币周四亚洲盘初萎靡，兑日圆徘徊于10周低点附 近；投资人寻求避险的情况下，美国公债收益率(殖利率)下挫，从而拖累美元。 欧元/美元 变动不大，报1.0692，隔夜上涨0.15%。周三稍早欧元曾跌至一周低位 1.0640美元，受欧洲政治忧虑加深的打压，之后因美元回撤而回升。 美元兑日圆 小跌至111.870，接近本周稍早触及的10周低点111.590。 美元兑日圆上日稍早曾升破112.500，但由于隔夜美国公债收益率(殖利率)大幅下滑， 该货币对涨势逆转。 “目前阶段，美元下行风险较大，本周美国公债收益率下滑势头进一步加剧，这是受到 显见的欧洲政治风险的影响，”IG Securities资深汇市策略师Junichi Ishikawa表示。 五年期美国公债收益率 周三触及九周低点。 由于对美国联邦储备理事会(美联储/FED)在3月升息的预期开始减弱，本周美国公债的 买盘动能增强。 欧洲政局的不确定性也提振了美国公债。最近民调显示，德国总理梅克尔在今年选举中 将落后于德国社民党的一名候选人。民调还显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Ma rine Le Pen)的支持率在上升。勒庞主张让法国退出欧盟。 美债收益率下跌打击美元，同时来自欧洲的地缘政治担忧增强了避险货币日圆需求，也 拖累美元兑日圆下跌。 如果美国总统特朗普和日本首相安倍晋三周五进行两日会谈时重申反对强势美元，日圆 可能会进一步上涨。 “在政治乱象背景下，特朗普或选择对日本采取强硬立场。这样的话，特朗普对中国也 会态度强硬，”IG Securities的Ishikawa称。 美国总统特朗普及其一名高级经济顾问上周对德国、日本和中国连番开火，称美国的这 三大贸易伙伴让本币贬值，伤害到美国企业和消费者。 美元指数 跌0.1%至100.210。 澳元兑美元 跌0.2%至0.7632美元。 英镑兑美元 几无变动，交投在1.2525。英镑兑美元本周徘徊在1.25关口附近， 因有关英国经济可承受住利率上升的迹象，已抵消了关于退欧的经济影响的各种警示。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0683 1.0697 -0.13 +1.62 1.0513 美元/日圆 112.07 111.93 +0.13 -4.11 116.87 欧元/日圆 119.73 119.73 +0.00 -2.77 123.14 美元/瑞郎 0.9957 0.9943 +0.14 -2.17 1.0178 英镑/美元 1.2519 1.2537 -0.14 +1.48 1.2336 美元/加元 1.3153 1.3143 +0.08 -2.06 1.3430 美元/离岸人民币 6.8473 6.8414 +0.09 -1.80 6.9726 澳元/美元 0.7626 0.7645 -0.25 +5.70 0.7215 新西兰元/美元 0.7228 0.7264 -0.50 +4.13 0.6941 澳元/日圆 85.450 85.560 -0.13 +1.34 84.320 新西兰元/日圆 81.020 81.290 -0.33 -0.18 81.170 英镑/日圆 140.29 140.36 -0.05 -2.59 144.02 澳元/新西兰元 1.0546 1.0520 +0.25 +1.57 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)