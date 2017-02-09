《中国重要政经日程》--2月9日-9月

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
=============================今日重要政经日程==========================
2月9日（周四）
*--商务部举行例行新闻发布会。
*--国务院新闻办举行新闻发布会，请国土资源部部长姜大明、副部长赵龙和发展改革委有关负责同志解读《全国国土规划纲要（2016-2030年）》有关情况。
=============================近期重要政经日程==========================
2月15日（周三）
--中国经济50人论坛2017年年会召开。
3月3日（周五）
--全国政协十二届五次会议在北京召开。
3月5日（周日）
--十二届全国人大五次会议在北京召开。
3月23日（周四）
--博鳌亚洲论坛2017年年会在海南博鳌召开，至26日；主题为“直面全球化与自由贸易的未来”。
5月14日（周日）
--至15日，“一带一路”国际合作高峰论坛在北京召开。
9月
--金砖国家领导人第九次会晤在福建省厦门市举行。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (发稿 李文科；审校 沈燕)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。