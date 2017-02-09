澳洲经济指标总览--2月9日

经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)* 3月2日 商品及服务收支(亿澳元) 12月 顺差35.11 顺差20.40 出口(较前月) +5% +8.0% 进口(较前月) +1% 持平 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 3月6日 (较前月) 12月 -0.1% +0.1% 就业市场(经季节调整) 2月16日 就业人口(较前月变动,万人) 12月 +1.35 +3.71 全职就业人口(较前月变动,万人) +0.93 +3.84 失业率 5.8% 5.7% 就业参与率 64.7% 64.6% 消费者物价指数(CPI) 4月26日 总体CPI(较前季) 第四季 +0.5% +0.7% (较上年同期) +1.5% +1.3% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.4% +0.4% (较上年同期) +1.6% +1.7% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.4% +0.3% (较上年同期) +1.5% +1.3% 国际贸易价格指数 4月27日 进口物价(较前季) 第四季 +0.2% -1.0% 出口物价(较前季) +12.4% +3.5% 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 2月28日 经常帐收支 第三季 赤字114 赤字159 商品与服务贸易收支 逆差46.82 逆差79.96 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 3月1日 (较前季) 第三季 -0.5% +0.6% (较上年同期) +1.8% +3.3% * 为当日更新过的数据。(完) (整理 张若琪)