香港个股：俄铝于上海证交所注册发行共100亿元熊猫债券，期限七年

路透香港2月9日 - 全球主要铝生产商--俄铝（UC RUSAL）称，该公司已经在上海证券交易所注册发行共100亿元人民币（15亿美元）熊猫债券，期限为七年。

据周三晚间的新闻稿，俄铝可在招股说明书注册后的12个月内决定债券的发行，由计划债券发行所募集的部份资金有机会用于在中国采购俄铝旗下业务所需的原材料。

俄铝行政总裁Vladislav Soloviev称，亚洲市场，尤其是中国，是俄铝的重要战略领域，亦是公司于2010年选择在香港联交所上市的主因，“今天，我们积极于区内发展业务，包括直接经营或与中国最大型企业合作。”

俄铝表示，该公司致力扩大集团于中国市场的覆盖，此前已经与中国铝业签订战略合作协议，又与中国铝合金电缆生产商河北欣意电缆成立合营，还持有中国北方工业公司之子公司--深圳北投的33%注册资本。

该公司指出，是次计划发行熊猫债券属无风险工具，相信对中国投资者充满吸引力，将有利俄铝进一步与亚洲伙伴的长期合作。

去年6月，俄铝获得中诚信评授予AA+企业信用等级，评级展望为稳定。部份达24亿元的债券由中国最大担保机构之一全面担保，该批债券达到最高的AAA级信用评级。

俄铝于2015年分别占全球铝及氧化铝的产量约7%及7%，旗下雇员逾61,000名遍布20个国家，产品主要推销往欧洲、日本、韩国、中国、东南亚及北美巿场。该公司于2016年第三季录得收入20.6亿美元，经常性溢利3.27亿美元。

俄铝副执行长Oleg Mukhamedshin去年9月在路透峰会上表示，铝市已经找到稳定点，此为五年来首见；他并预期，若中国不增产、全球库存持续下滑且需求增加，则2017年铝价将持稳于每吨1,600-1,700美元区间。（完）