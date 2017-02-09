台湾汇市：台币盘初挥别连二贬转小升，市场观望美国政经情势最新发展

路透台北2月9日 - 台币兑美元周四早盘小升。交易员表示，国际美元走势稍显疲弱，盘初台币挥别连两日走贬转为小升；市场观望美国总统特朗普(川普)与日本首相周五的会面，可能带给市场新的讯息。

汇银人士表示，近两日消息面较为清淡，目前台币落于31.1附近盘整，包括进口商和出口商还在消化先前的台币急涨之势；至于外商银目前动向尚不明朗。

〞川普的政策不明，大家还在看未来的发展，〞一位小型商银交易员说。

他们表示，目前台币若涨破31会吸引较大量的进口商；至于出口商则还在观望、等待更好的价格才愿意进场。

〞不久前还可以卖到32，现在要抛美元不太甘愿。〞另外一家民营商银交易员说。

日本首相安倍晋三周四将前往华盛顿，希望通过帮助美国创造就业以及增强日本军力的承诺，能使美国总统特朗普缓和在贸易和汇率问题的立场，并支持已存在几十年之久的美日同盟。

安倍和特朗普周五首先在华盛顿会面，然后在佛罗里达打高尔夫。

美国白宫在声明中称，美国总统特朗普周三致信中国国家主席习近平称，希望同习近平合作“发展”对两国有利的“建设性关系”。

本地时间10:07，韩元兑美元报1,146.8，上日收在1,147.2；台股加权指数则涨0.45%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍有扩大；目前一个月美元/台币远汇报31.028/31.068，上日收在30.965。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•31.080-31.130

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