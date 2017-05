《美国上市公司业绩公布日程表》--2月9日至2月16日

路透2月9日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GMT时间; AMC-美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定)。 日期 时间 RIC 事件名称 2017/2/9 NTS BWA.N Q4 2016 BorgWarner Inc 2017/2/9 12:00 MAS.N Q4 2016 Masco Corp 2017/2/9 13:00 K.N Q4 2016 凯洛格(Kellogg) 2017/2/9 BMO ROP.N Q4 2016 Roper Technologies Inc 2017/2/9 BMO RAI.N Q4 2016 雷诺兹烟草(Reynolds American) 2017/2/9 BMO DTE.N Q4 2016 DTE Energy Co 2017/2/9 BMO VIAB.OQ Q1 2017 维亚康姆 2017/2/9 BMO CMI.N Q4 2016 康明斯(Cummins) 2017/2/9 BMO YUM.N Q4 2016 百胜集团(Yum Brands) 2017/2/9 BMO KO.N Q4 2016 可口可乐 2017/2/9 BMO OXY.N Q4 2016 西方石油(Occidental Petroleum) 2017/2/9 BMO REGN.OQ Q4 2016 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2017/2/9 BMO TDC.N Q4 2016 Teradata Corp 2017/2/9 BMO SEE.N Q4 2016 Sealed Air Corp 2017/2/9 BMO ALLE.N Q4 2016 Allegion PLC 2017/2/9 BMO NLSN.N Q4 2016 Nielsen Holdings PLC 2017/2/9 BMO COTY.N Q2 2017 科蒂(Coty) 2017/2/9 BMO WLTW.OQ Q4 2016 Willis Towers Watson PLC 2017/2/9 BMO CVS.N Q4 2016 CVS Health Corp 2017/2/9 AMC CERN.OQ Q4 2016 Cerner Corp 2017/2/9 AMC MHK.N Q4 2016 Mohawk Industries Inc 2017/2/9 AMC EXPE.OQ Q4 2016 Expedia Inc - Tentative 2017/2/9 21:00 WU.N Q4 2016 西联汇款 2017/2/9 AMC NWSA.OQ Q2 2017 新闻集团 2017/2/9 AMC ATVI.OQ Q4 2016 Activision Blizzard Inc 2017/2/9 AMC NVDA.OQ Q4 2017 英伟达(Nvidia) 2017/2/9 21:05 VRSN.OQ Q4 2016 Verisign Inc 2017/2/10 BMO IPG.N Q4 2016 Interpublic Group of Companies Inc 2017/2/10(预估) BMO XRAY.OQ Q4 2016 Dentsply Sirona Inc 2017/2/10 BMO AON.N Q4 2016 Aon PLC 2017/2/10 BMO VTR.N Q4 2016 Ventas Inc 2017/2/10 BMO CBG.N Q4 2016 世邦魏理仕(CBRE) 2017/2/13 BMO HCP.N Q4 2016 HCP Inc 2017/2/13 AMC FRT.N Q4 2016 Federal Realty Investment Trust 2017/2/13 AMC VNO.N Q4 2016 Vornado Realty Trust 2017/2/13 AMC NBL.N Q4 2016 Noble Energy Inc 2017/2/14 12:00 DISCA.OQ Q4 2016 Discovery Communications Inc 2017/2/14(预估) BMO TGNA.N Q4 2016 Tegna Inc 2017/2/14 BMO DPS.N Q4 2016 Dr Pepper Snapple Group Inc 2017/2/14 BMO FLIR.OQ Q4 2016 FLIR Systems Inc 2017/2/14 BMO MLM.N Q4 2016 Martin Marietta Materials Inc 2017/2/14 BMO TAP.N Q4 2016 Molson Coors Brewing Co 2017/2/14(预估) BMO FE.N Q4 2016 第一能源(FirstEnergy) 2017/2/14 AMC AIG.N Q4 2016 美国国际集团(AIG) 2017/2/14 AMC A.N Q1 2017 安捷伦科技 2017/2/14 AMC ESRX.OQ Q4 2016 快捷药方(Express Scripts Holding) 2017/2/14 AMC DVN.N Q4 2016 戴文能源(Devon Energy) 2017/2/15 11:30 PEP.N Q4 2016 百事可乐(PepsiCo) 2017/2/15 13:00 ADI.OQ Q1 2017 亚德诺半导体(ADI) 2017/2/15 BMO ETR.N Q4 2016 Entergy Corp 2017/2/15 BMO PGR.N January 2017 前进保险(Progressive) 2017/2/15 BMO WYN.N Q4 2016 Wyndham Worldwide Corp 2017/2/15 AMC MAR.OQ Q4 2016 万豪国际(Marriott International) 2017/2/15 AMC IFF.N Q4 2016 International Flavors & Fragrances Inc 2017/2/15 AMC NTAP.OQ Q3 2017 NetApp Inc 2017/2/15 AMC AMAT.OQ Q1 2017 应用材料(Applied Materials) 2017/2/15 AMC TRIP.OQ Q4 2016 TripAdvisor Inc 2017/2/15 AMC CF.N Q4 2016 CF Industries Holdings Inc 2017/2/15 AMC SRCL.OQ Q4 2016 Stericycle Inc 2017/2/15 AMC EQIX.OQ Q4 2016 Equinix Inc 2017/2/15 AMC CSCO.OQ Q2 2017 思科(Cisco Systems) 2017/2/15 AMC CBS.N Q4 2016 美国哥伦比亚广播公司(CBS) 2017/2/15 AMC WMB.N Q4 2016 Williams Companies Inc 2017/2/15 AMC MRO.N Q4 2016 Marathon Oil Corp 2017/2/15 AMC KHC.OQ Q1 2017 卡夫亨氏(KRAFT HEINZ) 2017/2/15 AMC XEC.N Q4 2016 Cimarex Energy Co 2017/2/16 12:00 DUK.N Q4 2016 杜克能源(Duke Energy) 2017/2/16 BMO PCG.N Q4 2016 太平洋燃气电力(PG&E Corp.) 2017/2/16 BMO WM.N Q4 2016 废物管理(Waste Management) 2017/2/16 BMO ZTS.N Q4 2016 Zoetis Inc 2017/2/16 BMO ALXN.OQ Q4 2016 Alexion Pharmaceuticals Inc 2017/2/16 BMO LH.N Q4 2016 Laboratory Corporation of America Holdings 2017/2/16 BMO SCG.N Q4 2016 SCANA Corp 2017/2/16 BMO AEE.N Q4 2016 Ameren Corp 2017/2/16 BMO CHTR.OQ Q4 2016 特许通讯(Charter Communications) 2017/2/16 AMC RSG.N Q4 2016 Republic Services Inc 2017/2/16 AMC ED.N Q4 2016 爱迪生联合电气(Consolidated Edison) 2017/2/16 AMC FLS.N Q4 2016 Flowserve Corp 2017/2/16 AMC DVA.N Q4 2016 DaVita Inc 2017/2/16 AMC DLR.N Q4 2016 Digital Realty Trust Inc 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (整理 许娜;审校 杜明霞)