全球金市：金价脱离三个月高位，政治不确定性提供支撑

路透2月9日 - 金价周四因获利了结而从三个月高位下滑，不过欧洲选举引发的政治风险以及对美国总统特朗普政策的担忧支撑黄金的避险需求。

0054 GMT，现货金跌0.2%至每盎司1,238.90美元。周三金价触及11月11日以来最高点1,244.67美元。

美国期金上涨0.1%至每盎司1,241美元。

投资者对法国极右翼政党民族阵线候选人勒庞的强势亮相感到担忧。勒庞誓言将让法国退出欧元区，并就是否保持该国的欧盟成员国地位举行全民公投。

美国总统特朗普暂时禁止七个穆斯林国家公民入境的行政令引发争议，这在近期提振了黄金的避险资产地位。

据了解美国政府想法的消息人士，美国总统特朗普计划针对多德-弗兰克法案中一项备受争议的规定出台行政命令。该规定要求企业披露产品中是否包含来自非洲战乱地区的“冲突矿物”。

日本首相安倍晋三周四将前往华盛顿，希望通过帮助美国创造就业以及增强日本军力的承诺，能使美国总统特朗普缓和在贸易和汇率问题的立场，并支持已存在几十年之久的美日同盟。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust周三黄金持仓量较周二增加0.68%至832.58吨，为连续第六日增加。(完) (编译 王丽鑫/汪红英；审校 张涛/张荻)