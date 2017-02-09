金属期市：伦铜在近两个月高位徘徊，受供应担忧支撑

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透墨尔本2月9日 - 伦敦期铜周四在11月底以来的最高水平附近徘徊，因供应面存在风险，市场原本预期今年会有少量供应过剩。
0108GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小跌0.2%至每吨5,881.50美元。上日该合约价格曾涨1.7%，升至5,925美元，距离2月1日所及的两个月高点6,007美元不远。
上海期交所期铜涨0.9%至每吨47,570元人民币(6,924美元)。
一名工会领袖周三告诉路透，在周四举行既定的罢工之前，必和必拓 已开始暂停位于智利北部的Escondida铜矿的作业。该铜矿为全球最大铜矿。
印尼铜冶炼商PT Smelting的一名官员周三称，由于工人罢工及其他问题，美国自由港麦克默伦铜金矿公司警告可能缩减其印尼铜矿的生产活动。
中国国务院办公厅印发关于划定并严守生态保护红线的若干意见，总体目标是2017年年底前，京津冀区域、长江经济带沿线各省（直辖市）划定生态保护红线；2018年年底前，其他省（自治区、直辖市）划定生态保护红线；2020年年底前，全面完成全国生态保护红线划定。(完) (编译 王颖/王兴亚；审校 张若琪/陈宗琦)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。