金属期市：伦铜在近两个月高位徘徊，受供应担忧支撑

路透墨尔本2月9日 - 伦敦期铜周四在11月底以来的最高水平附近徘徊，因供应面存在风险，市场原本预期今年会有少量供应过剩。

0108GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜小跌0.2%至每吨5,881.50美元。上日该合约价格曾涨1.7%，升至5,925美元，距离2月1日所及的两个月高点6,007美元不远。

上海期交所期铜涨0.9%至每吨47,570元人民币(6,924美元)。

一名工会领袖周三告诉路透，在周四举行既定的罢工之前，必和必拓 已开始暂停位于智利北部的Escondida铜矿的作业。该铜矿为全球最大铜矿。

印尼铜冶炼商PT Smelting的一名官员周三称，由于工人罢工及其他问题，美国自由港麦克默伦铜金矿公司警告可能缩减其印尼铜矿的生产活动。