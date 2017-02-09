更新版 1-香港个股：电视广播获第三方洽购近三成股权，复牌创近11个月高位

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路透香港2月9日 - 香港电视台营运商--电视广播（TVB）公布第三方洽购近三成股权后，周四复牌盘初一度升5.9%至近11个月高位。

电视广播盘初一度冲高至31.4港元，是自去年3月中以来盘中新高。香港时间11:05，该股升幅收窄至2.7%，报30.45港元。

据周三晚间公告，一家名为传奇影业及娱乐集团有限公司于2月7日向电视广播发出一份函件，以知会电视广播的董事会，其正与电视广播就可能提出自愿性有条件现金部分要约以收购电视广播股本中29.9%已发行股份，条件之一是电视广播此前建议的42.09亿港元回购计划遭到有关股东投票否决。

这名买家没有披露收购意向价，若以目前股价计算，该批股份市值40亿港元。

电视广播对此项潜在交易态度有所保留，该公司在公告中指出，“本公司对可能买方未有所闻，亦未获披露可能买方的最终实益拥有人身份、其资金来源及其财务稳健的证明。”

本地报章信报引述电视广播行政总裁兼执行董事李宝安称，完全不认识传奇影业及相关董事，并已向TVB大股东财团Young Lion、主席陈国强、副主席黎瑞刚及非执董方逸华查询，均获告知与该公司全无关系。

传奇影业的股东为卫浩及童炜晋，后者是公司的唯一董事。而卫浩及童炜晋分别为传奇集团（香港）控股有限公司的董事及非执行董事，该公司主要从事文化产业及房地产开发及投资业务，但官方网页没有提及任何营运项目，只表示已签署合作协议即将开拍电影、计划投资北京通州娱乐城以及与袋鼠签订股权投资协议。

电视广播是香港首间商营无线电视台，多年来几乎“垄断”整个本地电视市场。2010年，手执电视广播32.49%股权、年届102岁的影视大亨邵逸夫开始淡出，翌年他将邵氏（兄弟）售予有“壳王”之称的陈国强为首的投资集团Young Lion，变相将电视广播的26%股份易手，同年底邵逸夫退任电视广播董事局主席等职务。

去年，Young Lion引入被称为“中国梅铎”的华人文化控股集团及华人文化产业投资基金之创办人及董事长黎瑞刚为新投资者，市场视之为再度易手。陈国强和台湾HTC创办人王雪红仍为Young Lion的成员。

电视广播今年初公布股份回购计划，拟按每股30.5港元的价格回购最多1.38亿股或31.51%的股份，完成后Young Lion的持股比例将由现时26%升37.96%。

该公司此前发出盈警，预计截至2016年12月底年度净利将按年下跌约55-65%，受累于广告市场持续疲弱、巴西奥运会播出项目未能收回成本等因素。2015年度净利则为13.31亿港元，其中已终止经营业务净利约13.36亿港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)