韩国经济：企划财政部称消费低迷仍将持续，对经济造成拖累

路透首尔2月9日 - 韩国企划财政部周四表示，国内消费低迷状况可能持续存在，因为美国政策调整以及国内政治丑闻打击消费者信心，带来不确定性。

企划财政部针对1月经济表现发表月度评估时指出，最近出口回升是正面的经济信号，这进而提振了投资。

不过声明还表示，消费增长迟缓仍拖累韩国整体经济复苏。

自12月以来，有关韩国总统朴槿惠亲信干政的丑闻不断发酵，令消费者信心降至数年低位。朴槿惠已遭到议会弹劾，韩国宪法法院不久后将决定是否支持议会的投票结果。