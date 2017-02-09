韩国经济：企划财政部称消费低迷仍将持续，对经济造成拖累

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透首尔2月9日 - 韩国企划财政部周四表示，国内消费低迷状况可能持续存在，因为美国政策调整以及国内政治丑闻打击消费者信心，带来不确定性。
企划财政部针对1月经济表现发表月度评估时指出，最近出口回升是正面的经济信号，这进而提振了投资。
不过声明还表示，消费增长迟缓仍拖累韩国整体经济复苏。
自12月以来，有关韩国总统朴槿惠亲信干政的丑闻不断发酵，令消费者信心降至数年低位。朴槿惠已遭到议会弹劾，韩国宪法法院不久后将决定是否支持议会的投票结果。
为了应对消费疲弱的问题，韩国政府称计划加强对国内外经济形势的关注，并将预算支出向着改善民间消费、投资和出口的方向引导。(完) (编译 徐文焰；审校 张荻)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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