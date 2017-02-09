主要国家经济指标预测--2月10日****

美国热股：惠普第二季业绩好于预期，盘初基本持平
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月9日(四) 2350 日本企业物价指数(较前月) 1月 +0.2% +0.6% (较上年同期) 持平 -1.2% 2月10日(五) 0030 澳洲房屋融资 12月 +1.0% +0.9% 投资性房屋融资 -- +4.9% 0200 中国贸易数据 1月 以美元计价出口(较上年同期) +3.3% -6.1% 以美元计价进口(较上年同期) +10.0% +3.1% 贸易收支(亿美元) 顺差479 顺差408.2 0745 法国工业生产(较前月) 12月 -0.7% +2.2% 0745 法国非农就业岗位(较前季) 第四季 -- +0.3% 0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月) 12月 持平 +0.7% (经工作日调整，较上年同期) +3.3% +3.2% 0930 英国建筑业产出(较前月) 12月 +1.0% -0.2% (较上年同期) -0.5% +1.5% 0930 英国工业生产(较前月) 12月 +0.2% +2.1% (较上年同期) +3.2% +2.0% 制造业产出(较前月) +0.5% +1.3% (较上年同期) +1.8% +1.2% 0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 12月 逆差33 逆差35.77 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差115 逆差121.6 1330 加拿大就业岗位变动(万个) 1月 持平 增加5.37 失业率 6.9% 6.9% 就业参与率 -- 65.80% 1330 美国进口物价(较前月) 1月 +0.2% +0.4% 出口物价(较前月) 1月 +0.1% +0.3% 1500 美国密西根大学消费者信心指数 2月初值 97.9 98.5 现况指数 110.9 111.3 预期指数 89.0 90.3 1900 美国联邦预算(亿美元) 1月 盈余400 赤字280 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 2月8日(三) 2350 日本机械订单(较前月) 12月 +6.7% +3.1% (较上年同期) +6.7% +4.6% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 卖超1,266 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 卖超2,480 -- 2月9日(四) -- 中国金融机构直接投资流量数据 2016年四季度 境外投资者对中国境内金融机构直接投资(亿美元) 净流出11.06 -- 境内金融机构对境外直接投资(亿美元) 净流出3.9 -- 金融机构直接投资存量数据 2016年末 境外投资者对中国境内金融机构直接投资存量(亿美元)1,276.54 -- 境内金融机构对境外直接投资存量(亿美元) 1,989.96 -- 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 12月 +0.2% -- 0001 英国RICS房价差值 1月 正25 正22 0645 瑞士失业率(未经季节调整) 1月 3.7% 3.6% (经季节调整) 3.3% 3.3% 0700 德国经季节调整出口(较前月) 12月 -3.3% -1.1% 进口(较前月) 持平 -1.0% 贸易收支(亿欧元) 顺差184 顺差214 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 2月4日当周 23.4 25.0 四周均值(万人) 24.425 -- 续请失业金人数(万人) 1月28日当周 207.8 206.0 1330 加拿大新屋价格指数 12月 +0.1% +0.2% 1500 美国趸售(批发)库存(较前月) 12月修正值 +1.0% +1.0% 趸售销售(较前月) 12月 +2.6% +0.5% (完) (整理 杜明霞/张明钧；审校 汪红英)
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。