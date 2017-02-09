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货币新闻 | 2017年 2月 10日 星期五 07:35 BJT

****主要国家经济指标预测--2月10日****

    以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段      预估值      前值
    
    2月9日(四)
    2350 日本企业物价指数(较前月)                    1月        +0.2%     +0.6%
                         (较上年同期)                            持平     -1.2%
    
    2月10日(五)
    0030 澳洲房屋融资                               12月        +1.0%     +0.9%
             投资性房屋融资                                       --      +4.9%
    0200 中国贸易数据                                1月
             以美元计价出口(较上年同期)                         +3.3%     -6.1%
             以美元计价进口(较上年同期)                        +10.0%     +3.1%
             贸易收支(亿美元)                                 顺差479  顺差408.2
    0745 法国工业生产(较前月)                       12月        -0.7%     +2.2%
    0745 法国非农就业岗位(较前季)                 第四季           --     +0.3%
    0900 意大利工业生产(经季节调整，较前月)         12月         持平     +0.7%
                       (经工作日调整，较上年同期)               +3.3%     +3.2%
    0930 英国建筑业产出(较前月)                     12月        +1.0%     -0.2%
                       (较上年同期)                             -0.5%     +1.5% 
    0930 英国工业生产(较前月)                       12月        +0.2%     +2.1%
                 (较上年同期)                                   +3.2%     +2.0%
             制造业产出(较前月)                                 +0.5%     +1.3%
                       (较上年同期)                             +1.8%     +1.2%
    0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)           12月       逆差33 逆差35.77
             全球商品贸易收支(亿英镑)                         逆差115 逆差121.6
    1330 加拿大就业岗位变动(万个)                    1月         持平  增加5.37
                          失业率                                 6.9%      6.9%
                      就业参与率                                  --     65.80%  
    1330 美国进口物价(较前月)                        1月        +0.2%     +0.4%
             出口物价(较前月)                        1月        +0.1%     +0.3%
    1500 美国密西根大学消费者信心指数            2月初值         97.9      98.5
                             现况指数                           110.9     111.3
                             预期指数                            89.0      90.3
    1900 美国联邦预算(亿美元)                        1月      盈余400   赤字280 
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段      现值      预估值
    
    2月8日(三)
    2350 日本机械订单(较前月)                       12月       +6.7%     +3.1%
                     (较上年同期)                              +6.7%     +4.6%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                   前周   卖超1,266       -- 
         外资投资日本股票(亿日圆)                          卖超2,480       -- 
    
    2月9日(四) 
    --   中国金融机构直接投资流量数据       2016年四季度
             境外投资者对中国境内金融机构直接投资(亿美元) 净流出11.06      --
             境内金融机构对境外直接投资(亿美元)            净流出3.9       --
         金融机构直接投资存量数据                2016年末
             境外投资者对中国境内金融机构直接投资存量(亿美元)1,276.54      --
             境内金融机构对境外直接投资存量(亿美元)          1,989.96      --  
    0000 澳洲HIA新屋销售(较前月)                    12月       +0.2%       -- 
    0001 英国RICS房价差值                            1月        正25      正22
    0645 瑞士失业率(未经季节调整)                    1月        3.7%      3.6%
                     (经季节调整)                               3.3%      3.3%
    0700 德国经季节调整出口(较前月)                 12月       -3.3%     -1.1%
                       进口(较前月)                             持平     -1.0%
                       贸易收支(亿欧元)                      顺差184   顺差214
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)          2月4日当周       23.4      25.0
                 四周均值(万人)                               24.425       -- 
                 续请失业金人数(万人)         1月28日当周      207.8     206.0
    1330 加拿大新屋价格指数                         12月       +0.1%     +0.2%
    1500 美国趸售(批发)库存(较前月)            12月修正值      +1.0%     +1.0%
             趸售销售(较前月)                       12月       +2.6%     +0.5%
   (完) (整理 杜明霞/张明钧；审校 汪红英)
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