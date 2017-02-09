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货币新闻 | 2017年 2月 9日 星期四 09:57 BJT

国际油市：美汽油库存下降支撑油价企稳，但原油供应充沛构成压力

路透新加坡2月9日 - 油价周四企稳，受益于美国汽油库存意外下滑，尽管原油供应充裕意味着油市仍承压。

0137GMT，布兰特原油期货报每桶55.27美元，较昨日收盘上涨0.15美元。

美国原油期货上涨0.14美元，至每桶52.48美元。

美国能源资料协会(EIA)周三称，上周美国汽油库存下降86.9万桶，至2.562亿桶，分析师原本预估为增加110万桶。

交易商表示，美国汽油库存意外下滑，扶助推升油价，不过多数交易商也表示，油市仍供应过剩，这可能阻挡油价进一步大涨。

“我们对隔夜油价的走势仍抱持高度怀疑，”针对原油价格走扬，期货交易商OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley如此表示。

根据EIA，美国商业原油库存大增1,880万桶，至5.086亿桶。

美国高盛银行表示，燃料库存水平较高，加上美国原油产量增加，意味着油市供应过剩局面仍将持续一段时日。(完) (编译 许娜/陈宗琦；审校 张涛/杜明霞)
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