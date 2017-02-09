国际油市：美汽油库存下降支撑油价企稳，但原油供应充沛构成压力

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透新加坡2月9日 - 油价周四企稳，受益于美国汽油库存意外下滑，尽管原油供应充裕意味着油市仍承压。
0137GMT，布兰特原油期货报每桶55.27美元，较昨日收盘上涨0.15美元。
美国原油期货上涨0.14美元，至每桶52.48美元。
美国能源资料协会(EIA)周三称，上周美国汽油库存下降86.9万桶，至2.562亿桶，分析师原本预估为增加110万桶。
交易商表示，美国汽油库存意外下滑，扶助推升油价，不过多数交易商也表示，油市仍供应过剩，这可能阻挡油价进一步大涨。
“我们对隔夜油价的走势仍抱持高度怀疑，”针对原油价格走扬，期货交易商OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley如此表示。
根据EIA，美国商业原油库存大增1,880万桶，至5.086亿桶。
美国高盛银行表示，燃料库存水平较高，加上美国原油产量增加，意味着油市供应过剩局面仍将持续一段时日。(完) (编译 许娜/陈宗琦；审校 张涛/杜明霞)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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