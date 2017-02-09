中国信用债：大连机床5亿超短融交叉违约未得豁免，未按期偿付构成违约

路透上海2月9日 - 此前有多笔债券违约的中国大连机床集团周三晚间公告，所发行的5亿元人民币超短融16大机床SCP003，在触发交叉条款后未获得持有人会议豁免，应在2月7日立即兑付；不过公司未能筹措足额兑付资金，上述超短融不能按期偿付本息。 据路透统计，这是银行间债市第一起因触发交叉违约条款而导致实质违约的事件。 受宏观经济环境下行、产品结构调整、融资受阻等影响，大连机床集团资金链极度紧张，未能于2016年12月29日按期足额偿付15机床CP004本息，且在违约发生后10日内未采取有效措施纠正，导致16大机床SCP003于2017年1月13日构成交叉违约。 大连机床集团表示，正通过多途径筹措偿债资金，尽快完成上述超短融本息资金的兑付，积极关注质押于该债券项下的应收账款资金回流情况，确保应收账款专项用于偿付。 本次涉及的超短融发行总额5亿元，票面利率6%，主承销商为兴业银行，最新主体评级为C。大连机床最近一次债券违约出现在今年1月，一笔金额为4亿元的中期票据未按期付息。 大连机床所发行的另一期超短融16大机床SCP002此前也触发交叉违约条款，但获得有条件豁免。 去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期偿付本息，本金规模5亿元；12月29日，15机床CP004到期未能兑付，本金规模5亿元。 以下为大连机床集团相关债券明细(金额：亿元)： 债券名称 种类 规模 发行日 预定到期日 主承销商 16大机床SCP00 超短融 5 2016-08-04 2017-05-02 兴业银行 2 14机床PPN001 非公开定向债务融资 5 2014-05-19 2017-05-20 浦发银行 工具 16大机床SCP00 超短融 5 2016-10-26 2017-07-24 兴业银行 3 15机床PPN001 非公开定向债务融资 5 2015-02-04 2018-02-05 浦发银行 工具 15机床MTN001 中票 4 2015-07-29 2018-07-30 兴业银行 16大机床MTN00 中票 4 2016-01-13 2019-01-14 兴业银行 1 金额合计 28 (完) 参看详情，可点选中国货币网 here (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)