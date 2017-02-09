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货币新闻 | 2017年 2月 9日 星期四 10:00 BJT

中国信用债：大连机床5亿超短融交叉违约未得豁免，未按期偿付构成违约

    路透上海2月9日 - 此前有多笔债券违约的中国大连机床集团周三晚间公告，所发行的5亿元人民币超短融16大机床SCP003，在触发交叉条款后未获得持有人会议豁免，应在2月7日立即兑付；不过公司未能筹措足额兑付资金，上述超短融不能按期偿付本息。
    
    据路透统计，这是银行间债市第一起因触发交叉违约条款而导致实质违约的事件。
    
    受宏观经济环境下行、产品结构调整、融资受阻等影响，大连机床集团资金链极度紧张，未能于2016年12月29日按期足额偿付15机床CP004本息，且在违约发生后10日内未采取有效措施纠正，导致16大机床SCP003于2017年1月13日构成交叉违约。
    
    大连机床集团表示，正通过多途径筹措偿债资金，尽快完成上述超短融本息资金的兑付，积极关注质押于该债券项下的应收账款资金回流情况，确保应收账款专项用于偿付。

    本次涉及的超短融发行总额5亿元，票面利率6%，主承销商为兴业银行，最新主体评级为C。大连机床最近一次债券违约出现在今年1月，一笔金额为4亿元的中期票据未按期付息。    
    
    大连机床所发行的另一期超短融16大机床SCP002此前也触发交叉违约条款，但获得有条件豁免。
    
    去年11月以来，大连机床集团已先后出现过多起债券违约和触发交叉违约条款。2016年11月21日，其发行的短期融资券15机床CP003首先发生违约，不过隔日完成本息2.12亿元的偿付，公司称为“系统操作原因”。12月12日，其发行的超短融16大机床SCP001亦未能按期偿付本息，本金规模5亿元；12月29日，15机床CP004到期未能兑付，本金规模5亿元。
       
    以下为大连机床集团相关债券明细(金额：亿元)：    
   债券名称            种类           规模      发行日    预定到期日  主承销商
 16大机床SCP00  超短融                  5     2016-08-04  2017-05-02  兴业银行
 2                                                                    
 14机床PPN001   非公开定向债务融资      5     2014-05-19  2017-05-20  浦发银行
                工具                                                  
 16大机床SCP00  超短融                  5     2016-10-26  2017-07-24  兴业银行
 3                                                                    
 15机床PPN001   非公开定向债务融资      5     2015-02-04  2018-02-05  浦发银行
                工具                                                  
 15机床MTN001   中票                    4     2015-07-29  2018-07-30  兴业银行
 16大机床MTN00  中票                    4     2016-01-13  2019-01-14  兴业银行
 1                                                                    
     金额合计                          28                                 
 (完)
    
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 (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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