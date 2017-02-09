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货币新闻 | 2017年 2月 9日 星期四 10:04 BJT

《汇市简讯》美元/日圆重返112.00上方，对期权障碍的守护提供支撑

0150GMT，

* 美元/日圆再度反弹，稍早跌至111.70

* 对期权障碍水准111.50的守护在清淡市况中十分显眼

* 明日为薪酬结算日(Gotobi)，日相安倍晋三与美国总统特朗普今日晚间将举行峰会

* 在111.50下方的停止位引人注目，但市场缺乏参与兴致

* 目前高位在112.19，在升向112.50的过程中卖压加剧

* 下降的100小时移动均线切入位在112.33，还有执行价介于112.55-113.00的7.46亿美元期权将到期(完) (编译 徐文焰；审校 许娜)
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