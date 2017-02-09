《汇市简讯》美元/日圆重返112.00上方，对期权障碍的守护提供支撑

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
0150GMT，
* 美元/日圆再度反弹，稍早跌至111.70
* 对期权障碍水准111.50的守护在清淡市况中十分显眼
* 明日为薪酬结算日(Gotobi)，日相安倍晋三与美国总统特朗普今日晚间将举行峰会
* 在111.50下方的停止位引人注目，但市场缺乏参与兴致
* 目前高位在112.19，在升向112.50的过程中卖压加剧
* 下降的100小时移动均线切入位在112.33，还有执行价介于112.55-113.00的7.46亿美元期权将到期(完) (编译 徐文焰；审校 许娜)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。