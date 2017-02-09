《路透晚报》--2月9日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：进一步清理和规范涉企收费，持续为实体经济减负--国常会

中国总理李克强主持国务院常务会议，决定进一步清理和规范涉企收费，持续为实体经济减负；部署深化建筑业“放管服”改革，推动产业升级发展。

--中国经济：支持真实合规的对外投资，突出实体经济和新兴产业导向--商务部

中国商务部新闻发言人孙继文称，2017年将进一步优化对外投资方向，突出实体经济和新兴产业导向，支持国内有能力、有条件的企业，开展真实合规的对外投资活动；并预计今年中国对外直接投资将呈现稳中趋缓，缓中向好的态势。

--中国财政：全面开展省级地方国库现金管理，完善存款利率形成机制--财政部

中国财政部、中国央行近日联合发布通知称，决定在全国全面开展省级地方国库现金管理，并要求地方财政部门进一步完善地方国库现金管理存款利率形成机制，加强库款管理与国库现金管理统筹，加强预算管理、加大盘活财政存量资金力度。

--中国经济：供给侧改革须防简单化和与稳增长对立起来等四种误区--湖北省委书记

中国湖北省委书记蒋超良撰文称，深化供给侧结构性改革的成效如何，不能光看相关部门报出的账本，而要看市场主体的获得感和认同感如何，需防四种认识误区,即简单化，畏难和厌战，急功近利和与稳增长对立起来。

--中国农业：2016/17年度玉米消费量预估21,122万吨，进口量80万吨--农业部

中国农业部发布最新预测，将2016/17年度玉米消费量预估调增至21,122万吨，其中玉米工业消费量比上月预测数调增50万吨，主要原因是玉米加工企业开工率回升超过预期。

--中国经济：交银财富景气指数高位下滑，多套房家庭不动产投资热情降温

中国交通银行发布最新一期交银中国财富景气指数报告，本期指数因季节性因素从上期140点的历史高位下滑6个百分点，至134点。三个一级指标也有不同幅度的回调，大多回落至2016年年中水平。

--美中关系：特朗普致信习近平，希望合作发展对两国有利的“建设性关系”

美国白宫在声明中称，美国总统特朗普致信中国国家主席习近平称，希望同习近平合作“发展”对两国有利的“建设性关系”。

--中俄关系：俄罗斯总统普京5月将出访中国--俄新社

俄新社引述俄罗斯驻华大使的话报导，俄罗斯总统普京5月将赴中国出席峰会，并计划与中国国家主席习近平举行会谈。

【金融】

--中国金融：央行约谈九家在京比特币交易平台，不得违规从事融资融币等业务

继1月初对“火币网”和“币行”两家主要比特币交易平台开展检查后，中国央行营业管理部检查组又对“中国比特币”等九家在北京的比特币交易平台主要负责人进行约谈，通报目前比特币交易平台存在的问题，提示交易平台可能存在的法律风险、政策风险及技术风险等。

--中国金融：去年四季度境外投资者对境内金融机构直接投资续净流出--外管局

中国国家外汇管理局称，2016年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出11.06亿美元，这也是该数据自2012年公布以来连续第二个季度出现净流出，流出规模则环比缩窄近半。

--中国保险：保险公司非理性举牌“欠思考”，境外投资应行动谨慎--保监会副主席

中国保监会副主席陈文辉表示，过去一段时间，一些保险公司在股市中的非理性举牌造成了不良影响，对于行业形象产生了损害，“做事情不应该这么血腥和欠思考”。

【固定收益】

--中国公开市场：逆回购操作连续第五日暂停，单日净回笼1,500亿元

中国央行公告称，随着现金逐渐回笼，目前银行体系流动性总量处于较高水平，为保持银行体系流动性基本稳定，今日暂不开展公开市场逆回购操作。这也是逆回购操作连续第五日暂停；据此计算，公开市场单日净回笼1,500亿元人民币。

--中国信用债：大连机床5亿超短融交叉违约未得豁免，未按期偿付构成违约

此前有多笔债券违约的中国大连机床集团公告，所发行的5亿元人民币超短融16大机床，在触发交叉条款后未获得持有人会议豁免，应在2月7日立即兑付；不过公司未能筹措足额兑付资金，上述超短融不能按期偿付本息。

--新债招标：国开行三年增发债收益率3.7962%，20年4.2822%--业内人士

业内人士透露，中国国家开发银行下午招标的三、七和20年期增发债，中标收益率分别为3.7962%、4.0838%和4.2822%，此前市场预测均值3.81%、4.18%和4.34%。

--中国货币市场：逆回购仍未现身但隔夜供给依旧宽松，资金谨慎预期不改

尽管中国央行公开市场逆回购操作连续第五日暂停，中国银行间市场隔夜资金供给依旧宽松，因春节长假后现金仍在不断回流；不过市场对流动性的谨慎预期未改，中长期资金价格仍在上行通道内。

--中国债市动态：期货暖意仍在金融债收益率续降，同业存单受青睐

受收窄与现券基差等因素推动，国债期货早盘延续暖意，带动银行间债市现券同步向好，10年国开等主要券种收益率续降，幅度在3-4个基点(bp)左右，利率互换亦有相近幅度下行。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价小升，与离岸价差缩窄或推升贬值预期

人民币兑美元即期早盘随中间价小幅反弹。交易员指出，客盘实需购汇仍存，只是由于短期市场方向仍不甚明朗，机构自营做多或做空人民币的积极性并不强；而离岸CNH和在岸汇价差继续收窄至200点水平，可能逐渐强化人民币后续可能再度走贬预期。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均反弹，CFETS指数升至93.88

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日升0.16%至93.88；SDR篮子指数升至95.37，BIS篮子指数升至95.12。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指放量收升至两个月新高，建筑建材板块领涨

中国股市沪综指放量收升至两个月新高。分析师表示，今日大盘承接上日升势上扬，盘中略有受阻但下档买盘较为踊跃，个股则现普涨，其中建筑建材板块涨幅居前。由于此前制约市场的不利因素逐渐消化，市场人气随大盘上扬开始回暖，后市股指仍有望继续震荡盘升。

--中国国企：中航工业将启动军品市场化配套试点，落实军民融合战略--报载

中国证券报报导称，中国大型军工企业--中国航空工业集团今年将推出一揽子军工改革举措，启动一批军品市场化配套试点，起草上市公司资本运作规划及市值管理方案。

--中国汽车：1月乘用车销量同比降9.8%，春节早叠加购置税政策导致--乘联会

中国全国乘用车市场信息联席会公布，1月乘用车销量同比下降9.8%。2017年乘用车开局零售没有超预期，是春节偏早因素叠加购置税减半政策退坡后的零售低迷。

--中国企业：阿里巴巴旗下蚂蚁金服计划通过发债筹资20-30亿美元--消息

一名直接知情的消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴集团旗下金融分支--蚂蚁金服正与银行商谈，寻求通过发债筹资20-30亿美元。

--香港个股：亚洲水泥要求山水水泥召开股东特别大会，包括押后配售建议表决

正在进行财务与管理层重整的中国山水水泥集团称，接获股东之一的亚洲水泥要求函件，要求公司在2月13日或之前召开股东特别大会，以考虑其提出的几项决议案，包括押后稍后举行就配售建议进行表决的特别股东大会。

--香港个股：电视广播获第三方洽购近三成股权，复牌创近11个月高位

香港电视台营运商--电视广播（TVB）公布第三方洽购近三成股权后，周四复牌盘初一度升5.9%至近11个月高位。