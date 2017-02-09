《中国已公布新股发行上市日程表》--2月9日

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家

英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。