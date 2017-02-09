《中国已公布新股发行上市日程表》--2月9日

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 2/9 沪 重庆建工 730939 18,150 3.12 22.92 华融证券 2/13 2/9 深 美力科技 300611 2,237 11.97 22.99 兴业证券 2/13 2/10 沪 安井食品 732345 5,401 *11.12 *22.99 民生证券 2/14 2/10 沪 诺邦股份 732238 3,000 *13.31 *22.99 国金证券 2/14 2/28 沪 大千生态 732955 2,175 15.26 22.97 德邦证券 3/2 ----------------------------------------------------------------------------------- 暂缓发行 沪 海 尔 施 780206 不超过6,900 -- -- 瑞信方正 -- 暂缓发行 深 奥 赛 康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 -- 暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 -- ----------------------------------------------------------------------------------- 新股上市: ----------------------------------------------------------------------------------- 上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 2/9 沪 科森科技 5,266.67 18.85 20.75 海通证券 2/9 沪 新坐标 1,500 16.44 22.99 国信证券 2/9 深 拓斯达 1,812 18.74 22.98 安信证券 *2/10 沪 江山欧派 2,021 24.83 22.99 广发证券 -- 沪 安正时尚 7,126 16.78 22.98 中信证券 -- 深 思特奇 1,685.5 16.16 22.98 东方花旗 -- 深 晨化股份 2,500 10.57 22.98 中航证券 -- 沪 茶花股份 6,000 8.37 22.98 国金证券 -- 沪 上海天洋 1,500 18.19 22.99 中信证券 -- 深 高斯贝尔 4,180 6.31 22.98 招商证券 -- 深 汇纳科技 2,500 8.12 22.97 安信证券 -- 深 宣亚国际 1,800 16.14 22.98 中德证券 -- 深 欣天科技 2,000 14.37 22.98 爱建证券 -- 沪 白银有色 69,800 1.78 58.17 中信建投 信达证券 -- 沪 博天环境 4,001 6.74 22.97 中信建投 -- 深 威星智能 2,166.67 12.08 22.99 东吴证券 -- 沪 海峡环保 11,250 4.04 22.99 兴业证券 -- 深 富瀚微 1,111.15 55.64 22.99 广发证券 注: 1.本表包括新股发行及上市。 2.*代表有更新。(完) (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。