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货币新闻 | 2017年 2月 9日 星期四 10:51 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--2月9日

 
  新股发行
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  网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日
      2/9     沪　　重庆建工　730939　　　18,150       3.12     22.92    华融证券　2/13
      2/9     深　　美力科技　300611　　　 2,237      11.97     22.99    兴业证券　2/13
     2/10     沪　　安井食品　732345　　　 5,401     *11.12    *22.99    民生证券  2/14
     2/10     沪　　诺邦股份　732238　　　 3,000     *13.31    *22.99    国金证券  2/14   
     2/28     沪　　大千生态　732955　　　 2,175      15.26     22.97    德邦证券　3/2     
    
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    暂缓发行  沪　　海 尔 施  780206   不超过6,900　　--         --      瑞信方正　--
    暂缓发行  深    奥 赛 康  300361     5,546.6     72.99       67      中金公司  --
    暂缓发行  深    宏良股份  002720     3,710       16.18      15.25    华龙证券  --
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   新股上市:
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   上市日  证交所 公司名称  股票代码  上市量 发行价(元/股)  市盈率(倍) 主承销商 
     2/9    沪　　科森科技             5,266.67    18.85      20.75    海通证券
     2/9    沪　　新坐标　              1,500      16.44      22.99    国信证券
     2/9    深　　拓斯达　              1,812　    18.74      22.98    安信证券
    *2/10   沪　　江山欧派              2,021      24.83      22.99    广发证券
     --     沪　　安正时尚              7,126      16.78      22.98    中信证券
     --     深　　思特奇　            　1,685.5　　16.16      22.98    东方花旗 
     --     深　　晨化股份              2,500      10.57      22.98    中航证券
     --     沪　　茶花股份              6,000       8.37      22.98    国金证券
     --     沪　　上海天洋              1,500      18.19      22.99    中信证券 
     --     深　　高斯贝尔              4,180       6.31      22.98    招商证券
     --     深　　汇纳科技              2,500       8.12      22.97    安信证券　     　 
     --     深　　宣亚国际              1,800      16.14      22.98    中德证券　
     --     深　　欣天科技              2,000      14.37      22.98    爱建证券　
     --     沪    白银有色             69,800       1.78      58.17    中信建投
                                                                       信达证券  
     --     沪　　博天环境              4,001       6.74      22.97    中信建投　 
     --     深　　威星智能             2,166.67    12.08      22.99    东吴证券
     --     沪　　海峡环保              11,250      4.04      22.99    兴业证券　    
     --     深　　富瀚微　             1,111.15    55.64      22.99    广发证券      　 
     
　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 
　　    2.*代表有更新。(完)

 (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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