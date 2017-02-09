台湾债市：10年券发行前交易殖利率盘初续跌，反应美债利多惟追价力道减弱

路透台北2月9日 - 台湾10年公债106/4期发行前交易殖利率周四盘初续跌；交易员表示，由于美国指标10年公债殖利率连日收跌逼近颈线位置，带动台债气氛区间偏多，惟106/4殖利率盘中低测1.10%整数关卡未能有效站稳，令追价力道减弱并收敛该券殖利率跌幅。

他们并指出，10年新券106/4空单量上日增至47亿台币，相较于该券300亿台币的发行量仍算温和，且106/4发行前交易以来殖利率跌幅也大，料该券暂在现有低档区间整理，后续观望美债后市提供指引。

〞只要美债走强，台债行情就会延续下去。〞一位大型证券交易员说。

本地时间1012，106/4发行前交易殖利率下跌1.25个基点，报在1.1120%、成交量100亿台币；五年106/2期公债殖利率跌0.45个基点，报0.8075%、成交量14亿台币。

交易员预估今日五年公债106/2殖利率暂看在0.79-0.82%，10年新券106/4则料在1.09-1.12%

美国公债收益率周三跌至数周最低水准，五年期公债收益率触及12月8日来最低，因避险意愿和技术性头寸调整，促使投资者买入美国公债。10年期公债收益率则收在2.3510%。

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