企业并购：英飞凌和Cree警告称，美国政府或将阻碍Wolfspeed部门出售

路透法兰克福2月8日 - 德国芯片(晶片)生产商英飞凌(Infineon)和美国发光二极体(LED)照明设备生产商Cree警告称，Cree拟将Wolfspeed功率与射频(RF)部门出售给英飞凌的计划或许难以推进，原因是美国政府存在国家安全方面的顾虑。

英飞凌周三称，美国外资审议委员会(CFIUS)通知两家公司，该交易对美国国家安全构成风险，英飞凌并称CFIUS到目前为止并未指出任何缓和措施。

“在这一背景下，英飞凌认为这项之前议定的交易很有可能无法完成，”英飞凌表示，并称将继续与CFIUS和Cree密切合作以找到解决办法。

Cree在另一份声明中称，两家公司正在研究其他办法对该交易进行调整。声明还称，不能保证新的交易结构能消除CFIUS的顾虑。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)